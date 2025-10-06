November harmadikáig játékpénzzel lehet fizetni a Jeep kereskedésekben – sajnos persze nem mindenütt, és nem az egész összeget.

A Jeep, a Hasbro és a McDonald’s közös promóciójában azonban mégis csak jelentős megtakarításra számíthat az, aki rendelkezik otthon Monopoly játékkal.

7 fotó

Az autógyártó 500 dollár értékhatárig elfogadja ugyanis a társasjátékhoz nyomtatott játékpénzeket, amennyiben valaki Grand Cherokee terepjárót kíván megrendelni.

A kereskedésben ellenőrzik, jóváírják, majd azonnal vissza is adják a játékpénzt, nehogy hiányos legyen otthon a játék.

A Monopoly a világ egyik legismertebb társasjátéka, amelyet 1903-ban eredetileg közgazdasági oktató eszközként szabadalmaztattak. Ebből született meg az a játék 1935-ben, amelynek jogai aztán a kiadó bekebelezésével 1991-ben a Hasbróhoz került. A Wikipedia információi szerint jelenlegi több mint 113 országban kapható helyi kiadásban, és több mint 46 nyelvre fordították le.

A Jeep Grand Cherokee 1993-ban jelent meg, az önhordó karosszériás szabadidőjármű jelenleg ötödik generációjában jár, benzines és plug-in hibrid hajtáslánccal elérhető.

A következő Jeep Grand Cherokee már a Stellantis-csoport új, villamosított STLA Large padlólemezére épül majd, ugyanarra, mint például az Alfa Romeo Stelvio következő generációja: