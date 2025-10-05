Forgalomterelés várható az M1-es autópálya kivezető szakaszán október 6-tól, hétfőtől – tudatta vasárnap reggel a Magyar Közút.

A társaság elárulta, hogy a belső sávot zárják le Törökbálint térségében, a 13+600–14+550 km szelvények közötti elválasztósáv műszaki karbantartása miatt.

A munkálatok egy héten át, október 13-ig tartanak majd, addig így csak egy sáv lesz járható.

Az utóbbi hetekben amúgy sem egyszerű az élet az M1-es autópályán, ugyanis szeptember elején elindult a bővítése, ami miatt új autópálya-matricát is bevezettek – a részletekről az alábbi cikkében számolt be a Vezess:

