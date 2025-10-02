Szeptember 30-án lángok keletkeztek a BMW debreceni gyárának egyik egységében. A Médiacentrum Debrecen ezzel kapcsolatban megkereste a vállalatot, amely megerősítette: szeptember 30-án valóban tűz volt az egyik gyártóegységben.

A gyár saját tűzoltósága azonnal a helyszínre vonult, és perceken belül megszüntette a problémát – írta a Dehir. A BMW hangsúlyozta, hogy minden szükséges intézkedést az előírásoknak megfelelően, haladéktalanul megtettek, elsődlegesen a dolgozók biztonságát szem előtt tartva. Az eset során senki sem sérült meg.

A BMW közleménye szerint világszerte felkészültek a hasonló, ritkán előforduló eseményekre. A debreceni gyárat a legszigorúbb biztonsági előírások mentén tervezték és alakították ki, ennek megfelelően az automatikus sprinklerrendszer is azonnal működésbe lépett, és hatékonyan segítette a beavatkozást.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a debreceni hivatásos tűzoltóknak már nem volt dolguk a riasztás után, mire a helyszínre értek, a gyár már elhárította a veszélyhelyzetet.