Az invertert és a töltőt egyaránt magában foglaló, kompakt, integrált akkumulátort fejlesztett a Stellantis és a Saft, a francia TotalEnergies energetikai cég akkumulátor-specialista leányvállalata.

Az IBIS (Intelligent Battery Integrated System) névre keresztelt megoldás az azonos beépítési méretű, hagyományos akkumulátoroknál 10%-kal jobb hatásfokon működik, 15%-kal gyorsabban tölthető, és szintén 15%-kal nagyobb teljesítményre képes.

A rendszer 40 kg-mal könnyebb, és 17 literrel kevesebb helyet foglal, továbbá egyszerűbben szervizelhető, és könnyebben használható fel másodlagos (a jármű hasznos élettartama utáni) alkalmazásokra.

Az új IBIS rendszert jelenleg egy Peugeot e-3008 elektromos szabadidőjárműbe beépítve teszteli a Stellantis.

A továbbiakban az autóiparon túlmutató felhasználási területeket is tesztelni fogják a partnerek: a vasúti, légi és vízi közlekedésben, illetve telepített alkalmazásokban (pl. számítógépes szerverközpontok energiaellátására) is látnak potenciált az új rendszerben.

Ami a címben említett kilátásokat – azaz az árcsökkenést – illeti, ilyen esetekben mindig kérdéses, hogy az olcsóbban gyártható akkumulátoron megtakarított pénzt továbbadja-e a vevőknek a gyártó, vagy saját profitját növeli vele – a lehetőség mindenesetre adott.