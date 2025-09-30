Október első hétfőjén újraindítja wolverhamptoni motorgyártó üzemét a Jaguar Land Rover (JLR), a brit autóipar legnagyobb munkáltatója. Az ezt követő napokban további létesítményekben is újra felveszik a munkát, és a várakozások szerint néhány napon belül helyreáll minden tevékenység, noha a teljes termelési kapacitás elérése hetekbe fog telni.

Előzmények Augusztus végén kibertámadás érte a Jaguar Land Rover (JLR) informatikarendszereit. Azóta áll a termelés az autógyártó üzemeiben, az elhúzódó kényszerszünet katasztrofális következményekkel bírhat a kiterjedt beszállítói láncra, amit kormányzati garanciával felvett megahitellel igyekszik enyhíteni a cég. Bár egyes informatikai funkciókat helyre tudtak állítani, a helyzetet súlyosbítja, hogy állítólag a cég nem rendelkezett kibertámadás elleni biztosítással.

„Kiberbiztonsági szakértőkkel, a brit kormány nemzeti kiberbiztonsági központjával, valamint a rendőrséggel karöltve folyamatosan dolgozunk azon, hogy a tevékenységeket biztonságosan és stabilan tudjuk újraindítani” – áll a cég tegnap kiadott közleményében.

A helyzet súlyosságára jellemző, hogy a JLR a korábban kieszközölt kormányzati hitelgarancián felül további 2 milliárd (összesen tehát legalább 3,5 milliárd) angol fontnyi hitelt vesz fel, hogy pillanatnyilag úrrá tudjon lenni a helyzeten, írja a Reuters.

A Moody’s minősítőszervezet fenntartotta a JLR közepes (BA1) besorolását, ami azt jelenti, hogy megítélésük szerint a cég ki fog lábalni a jelenlegi válságból. Ugyanakkor a cég kilátásait a korábbi pozitívról negatívra módosították, ami arra utal, hogy várhatóan hosszú hónapokba telik majd a teljes helyreállítás.

