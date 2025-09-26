Hosszú évek óta találgatnak arról, meddig lehet jövője a belső égésű motoroknak. Ebből a szempontból a 2035-ös év lehet a vízválasztó, mivel az Európai Unió korábbi döntése alapján onnantól fogva a tagországokban már csak szintetikus üzemanyaggal vagy alternatív hajtással lehet új járműveket értékesíteni a tagországokban.

A kilátásba helyezett szigor körül azonban továbbra is sok a kérdőjel, ami annak is köszönhető, hogy az elektromos autók iránti kereslet a mai napig nincs összhangban az előzetes várakozásokkal – hogy mennyire, jól mutatja, hogy hatalmas veszteségeket elkönyvelve egyre több gyártó táncol vissza az elektromos átállástól. Európában pillanatnyilag az újautó-eladások egyötödét teszik ki a villanyautók.

Mindez a környezetvédelmi aggályokkal együtt is a belső égésű motorok pozícióját erősíti. Egyre gyakoribbak az azzal kapcsolatos kinyilatkoztatások, hogy még sokáig velünk marad a hagyományos irány – a legutóbb a BMW-től futott be ilyen jóslat. A bajor márka értékesítési igazgatója elég határozott álláspontot képviselt a kérdésben:

A belső égésű motorok soha nem fognak eltűnni. Soha!

– jelentette ki egy, a Müncheni Autószalon során megejtett kerekasztal-beszélgetés keretében Jochen Goller, akinek a szavai később a kommunikációs osztályt látták el túlmunkával. Elébe menve a további spekulációknak, a BMW szóvivője az Auto Motor und Sport megkeresésére reagálva finomított az elsőre hangzatos kijelentésen.

Amellett, hogy az ominózus mondat állítólag „humoros kontextusban” hangzott el,

a BMW azzal védekezett, hogy Goller az alternatív hajtástechnológiák elterjedésében egyes piacokon és drámai mértékben tapasztalható különbségekre gondolt, ami ilyen értelemben valóban a belső égésű hajtásláncok létjogosultságát hosszabbítja meg.

Az Autocar India cikke alapján a Carscoops azt írja, hogy a BMW több vasat is a tűzben fog tartani a jövőbeli stratégiája részeként. Az elektromos Neue Klasse-modellcsalád mellett nagyobb hangsúlyt fog fektetni a hibridekre, valamint egy alapplatformot is épít a belépő szintű, belső égésű motorral szerelt modelljeihez.

