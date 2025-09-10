„Az egyes technológiákra vonatkozó egyoldalú politikai döntések nem csak ebben az iparágban jelentik alapvetően a helytelen gazdaságpolitikai irányt” – fogalmazott a kancellár. A cél az, hogy „a technológiai nyitottság révén összekapcsoljuk a versenyképességet és a hatékony klímavédelmet” – hangsúlyozta Merz. Úgy vélte, Németországnak „újra versenyképes, nemzetközileg elismert gazdasági helyszínné kell válnia, amelyet a világ nem csodálkozással, hanem csodálattal néz.”

Hildegard Müller, a kiállítást szervező Autóipari Szövetség (VDA) elnöke az EU autóipari klímapolitikájának korrekcióját szorgalmazva kijelentette: „reális helyzetfelmérésre van szükség az új belső égésű motorok 2035-től bevezetendő tilalmával, valamint a flotta szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó előírásokkal kapcsolatban.” Szerinte ez „nem jelenti a klímasemlegesség céljának elvetését, hanem éppen ellenkezőleg, hozzájárul annak eléréséhez.”

„A fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre” – mondta Müller. „Azok, akik a valóságtól elrugaszkodva ragaszkodnak a célokhoz, és nem látják, hogy a világon különböző technológiai lehetőségek állnak rendelkezésre a közlekedési átállás sikeréhez, nemcsak a növekedést, a jólétet és a munkahelyeket veszélyeztetik, hanem a klímasemlegesség célját is” – fogalmazott.

Markus Söder bajor miniszterelnök a vásár megnyitóján is megismételte korábbi követelését, hogy térjenek el a belső égésű motorok betiltásától. „Jelenlegi formájában ez helytelen, ezért fel kell függeszteni és más alternatívákkal kell helyettesíteni” – fogalmazott. Hangsúlyozta egyúttal a szén-dioxid-kibocsátási célok „valósághoz igazítását” is.

Az IW Consult tanácsadó cég által a szövetségi gazdasági minisztérium megbízásából készített tanulmány szerint a német autóipar csökkenő nyereséggel és létszámleépítéssel küzd. A Handelsblatt által közzétett tanulmány szerint 2030 végéig körülbelül 90 ezer munkahely megszűnése lehetséges az iparágban.