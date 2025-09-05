Nemrég élőben láttuk a Neue Klasse első autóját, és be is ültünk az új, Magyarországon gyártott autóban. A BMW iX3 gyártása a tervezett időben indul Debrecenben, és most már azt is tudjuk, mennyibe fog kerülni itthon.

Nézd meg az iX3 galériánkat:

19 fotó

Mennyibe fog kerülni a debreceni BMW iX3?

Az első modellváltozat, amely elérhető lesz a hazai piacon, az összkerekes 50 xDrive változat lesz, a HVG információi szerint 27 750 000 millió forintos alapáron. A későbbiekben jön majd a kisebb akkumulátorral szerelt és csak hátul hajtó verzió, amelynek az ára 60 ezer euró környékén lesz (23,5 millió forint).

Az iX3 50 xDrive két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW vagy 469 lóerő, a nyomatékcsúcs 645 Nm, a 100-ra gyorsulás – a nehéz akkuk miatt – 4,9 mp. Végsebessége 210 km/óra. A jó gyorsulás és a nagy végsebesség egyetlen váltófokozattal valósul meg, mert a motor maximális fordulatszáma eléri a 18 ezret, így ez a BMW lemondott a sebességváltóról. Átlagfogyasztása 17,9-15,1 kWh/100 km.

