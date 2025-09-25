Már évekre vezethető vissza a Lamborghini és az olasz hajóépítő vállalat, a Tecnomar együttműködése. A két fél kapcsolata újabb mérföldkőhöz érkezett a nemrégiben megrendezett Monaco Yacht Show keretében bemutatott új hajójukkal, a 101FT-vel, amivel az erről szóló sajtóközlemény szerint a bolognai autógyártó DNS-ét akarták a tengerre vinni.

A jachtot a körülbelül 30 méteres (101 lábas) hosszúságáról nevezték el. A gyártás során mindent az olasz minőségre hegyeztek ki, így a projekt kulcsszavai nem lehetnek mások, mint a luxus, a dizájn és az innováció. Vonásait és a színvilágát a Lamborghini egyik újdonságától, a limitált szériás, mindössze 29 példányban készülő Fenomenótól kölcsönözte, de stílusjegyeiben magát a márkát, illetve annak más modelljeit is megidézi.

Három nagy teljesítményű, MTU 16V 2000 M96L típusú motor, valamint három propeller gondoskodik a hajtásáról. Az utazósebessége 35 csomó (64,82 km/óra), a végsebessége pedig 45 csomó (83,34 km/óra). Ezekben a mutatókban hathatós szerepe van a 7600 lóerős összteljesítménynek, valamint a két, egyenként 35 kW-os generátornak.

A modell végleges változata várhatóan 2027 végén mutatkozik be.

