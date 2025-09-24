Két éven belül együttérző Nissanok jelenhetnek meg Japán közútjain: a cég harmadik generációs ProPilot rendszerét vezérlő mesterséges intelligencia úgy tanul és hoz döntéseket, mint egy ember.

28 fotó

A brit Wayve Technologies által kifejlesztett AI Driver öntanuló algoritmusát az emberi kognitív és viselkedési folyamatokról rendelkezésre álló ismeretek alapján alkották meg, így a mesterséges agy úgy tanul, mint az ember. Képes megérteni, hogy hogyan alakulnak ki egyes helyzetek, ahogy azt is felméri, hogy saját tevékenysége hogyan fogja befolyásolni a környezetét. Ez azt jelenti, hogy az átlagos autósnál tudatosabban, figyelmesebben és megértőbben fog közlekedni, nem egyedi feladatokban, hanem komplex szituációkban képes gondolkodni, és villámgyorsan tud reagálni a változásokra.

Az AI Driver a Nissan Ariya prototípusok esetében tizenegy kamerától, öt radartól és egy lézeres radartól (Lidar) kapja a döntések meghozatalát támogató információkat. A Nissan ezt a komplex rendszert úgy nevezi, Ground Truth Perception (magyarul „az alapigazság észlelése”,) és a Lidarnak köszönhetően akár nagyobb távolságokról, kedvezőtlen látási körülmények között is képet tud alkotni a környezetről.

Az első generációs ProPilot rendszer egyetlen forgalmi sávban nyújtott támogatást az autó vezetőjének, a jelenlegi ProPilot 2.0 már a többsávos autópálya-környezetet is képes kezelni. A harmadik generációs rendszer pedig a városi közlekedés káoszában is megtalálja a helyes és biztonságos megoldásokat. Ez nem ígéret: a Nissan egy flottányi Ariya alapú prototípust küldött Tokióba, hogy a mindennapi forgalomban csiszolgassák a technológia tudását.

A ProPilot 3.0 okos lesz, de persze a Nissan tud ennél többet is – igaz, a full robotautó sorozatgyártása még messzebb van.