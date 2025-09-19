Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M31-es autópálya csomópontjánál súlyos baleset történt. A 28-as kilométernél megállították a forgalmat a kiépített terelésben – számolt be róla az Útinform.

Az ellenkező irányba, Nyíregyháza felé is lassulásra, torlódásra kell készülni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Gödöllő térségében, a 27-es kilométernél összeütközött két autó. Az egyik járműbe beszorult egy utas, őt a gödöllői hivatásos tűzoltók szabadították ki. Az érintett pályaszakaszon irányítás mellett halad a forgalom.