Szerencsétlen baleset történt Ózd-Miskolc között, amikor a busz Dubicsány és Vadna térédégben járt. Szarvas ugrott a busz elé, a sofőrnek esélye nem volt elkerülni az ütközést. A szemtanúk elmondása szerint a buszon tartózkodó utasok közül senki nem sérült meg, a járműben azonban jókora anyagi kár keletkezett. A vad az ütközést következtében elpusztult.

Az ilyen balesetek sajnos nem ritkák az erdőségekkel, hegyekkel tűzdelt környéken: az őszi időszakban a vadak mozgása fokozott, ezért a hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a vadveszélyt jelző szakaszokon.

Autósként mit tehetünk, hogy minimalizáljuk a vadgázolást esélyét?

A megengedett legnagyobb sebesség nem kötelező tempó – ha lassabban mész, több időd marad reagálni.

Éjszaka kapcsold fel a távolsági fényszórót lakott területen kívül, így hamarabb észreveszed a mozgást. Természetesen, ha jönnek szemből, mehet vissza a tompított.

Vezetés közben ne telefonálj (mondjuk azt nem csak ilyenkor, hanem soha), és ne tereld el a figyelmed.

Ha egy őz vagy vaddisznó szalad át előtted, számíts rá, hogy jöhetnek többen is.

Ha már nincs mód az ütközés elkerülésére, vészfékezz, de soha ne rántsd el a kormányt, mert a letérés az útról vagy a szembesávba sodródás súlyosabb következményekkel járhat.

Ha mégis megtörténik az ütközés: hívd a 112-t.

Soha ne próbáljuk meg elvonszolni a sérült állatot az útról, és semmiképp ne vigyük magunkkal. Ne csak a vadveszélyt jelző táblák után vezessünk a szokásosnál óvatosabban, hanem mindenhol, ahol erdős, mezőgazdasági terület húzódik az út mellett.

