4,786 millió úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban. Az autópálya-matricák mintegy 60 százalékát külföldi rendszámú járműre vásárolták – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Augusztus végéig összesen 11,682 millió darab autópálya-matricát vásároltak a közlekedők idén. Éves országos jogosultságból mintegy 706 ezer, havi e-matricából közel 1,424 millió, heti (10 napos) úthasználati jogosultságból kicsivel több mint 4,916 millió, napi matricából 1,824 millió, megyei autópálya-matricából pedig mintegy 2,811 millió darabot vettek az úthasználók.

Nyáron inkább a rövidebb érvényességű e-matricák fogynak. Ebben a három hónapban vásárolták meg a közlekedők az 55 százalékát az idei év első nyolc hónapjában összesen elkelt heti-, napi- és havimatrica-mennyiségnek: június, július és augusztus hónapban valamivel több, mint 2,562 miilió darab heti (10 napos), mintegy 976 ezer darab napi és közel 911 ezer darab havi úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők.

A napi matricák 76 százalékát, a havi jogosultságok 67 százalékát, míg a heti (10 napos) érvényességű e-matricák 57 százalékát vették külföldi rendszámú járműre.