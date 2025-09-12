Tavaly több mint 15,2 millió darab autópálya-matricát értékesítettek, ebből több mint bruttó 148 milliárd forint bevétele keletkezett az államnak – derült ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) a 24.hu-nak küldött adataiból.

A 2024-es ellenőrzési évben 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználat volt, vagyis ennyi esetben szabhattak ki pótdíjat.

A pótdíjasoknál a külföldi autók voltak többségben – a cég azt írta, az esetek 41 százaléka kötődött magyar, 59 százaléka pedig külföldi rendszámú járművekhez.

