Hónapról hónapra jelennek meg hírek egyre nagyobb töltési teljesítményt támogató akkumulátorokról, egyre rövidebb töltési időkről. Ma már nem ritka, hogy egy 10%-ra merült akkut 20-25 perc alatt felhozzunk 80%-os töltöttségi szintre. Értek már el 15 percet is, ami bámulatos rekord, de valójában egy kicsit még mindig hosszú idő ahhoz, hogy a mindennapokban ne kelljen tudatosan rátervezni a töltésre – a lélektani határ valahol 10 percnél húzódik, az egy számjegyű időtartam érzelmileg is könnyen kezelhető.

Ehhez azonban az akkumulátor-rendszerek minden komponensét tovább kell fejleszteni, beleértve a hűtési rendszert. Ebben hozhat áttörést a Shell fejlesztése, egy speciális hűtőközeg, amely a szokásosnál hatékonyabban szabályozza az akkumulátor hőmérsékletét.

Egy kísérlet során nem egészen 10 perc alatt töltöttek 10%-ról 80%-ra egy 34 kWh-os akkumulátort. Ez egyfelől könnyű, hiszen egy kis kapacitású akku esetében a 70%-os töltés kevesebb energia átadását jelenti, másfelől viszont problémás is, mivel az ilyen kis akkuk rendszerint nem támogatják a 150 kW-nál nagyobb teljesítményű villámtöltést.

A tesztek során a Shell különleges hűtőfolyadéka csaknem ötször nagyobb töltési sebességet tett lehetővé ekvivalens technológia mellett – míg manapság egy átlagos villanyautó két perc alatt vesz fel egy kilowattórát, a Shell rendszere ezt 25 másodperc alatt tudta.

A Shell EV-Plus folyadékok olyan, elektromosan nem vezető hűtőfolyadékok, amelyek nem csatornákon, hanem közvetlenül az akkumulátorházon belül áramlik, így a folyadék maximális felületen veszi át a hőt a celláktól.

Ez váltóáramú töltésnél nem fontos, de a kiemelkedő teljesítményű egyenáramú töltés olyan jelentős melegedéssel jár, ami az akkumulátor károsodását és/vagy kigyulladását is okozhatja. Ezt megelőzendő a vezérlés korlátozza a töltési teljesítményt – a Shell folyadékával azonban erre nem volna szükség.

Egy ilyen kiemelkedő hőelvezető képességű hűtőfolyadék akár a villanyautóknál olykor előforduló, elektromos hibából adódó, járműtűzhöz vezető túlmelegedést is gátolhatja.

A folyadékot szabadalmaztatott eljárással állítják elő gáznemű anyagból (gas-to-liquid, GTL); a Shell egyébként transzformátorok és szerverközpontok hűtési rendszereihez már fejlesztett ki hasonló jellemzőkkel bíró folyadékokat.

