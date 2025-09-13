A múlt hónapban a Vezess is beszámolt hírről, miszerint a Mercedes-Benz egyik legfőbb riválisától, a BMW-től kölcsönözne motorokat. Most azonban a müncheni Mobilitás kiállítás keretében a Mercedes cáfolta ezeket a pletykákat.

„Ennek nincs semmi alapja. Saját új moduláris motorcsaládot, a FAME-t (Family of Modular Engines) fejlesztjük, amely minden hengerűrtartalmat lefed, és már most megfelel az EU7, a China 7 és az amerikai előírásoknak” – mondta Markus Schaefer, a Mercedes-Benz Group technológiai igazgatója és igazgatótanácsának tagja, a Motor1 szerint.

A korábbi pletykák arról szóltak a BMW a B48 2,0 literes turbófeltöltésű négyhengeres motorját szállította volna a jövőbeli Mercedes járművekhez, a fejlesztési költségek csökkentése és a szigorú Euro 7 kibocsátási előírások betartása érdekében. A közös gyártás már 2027-ben megkezdődött volna, és még a vámok elkerülésében is segített volna mindkét autógyártónak. A megállapodás állítólag már a végső fázisban volt.

Ebből most nem lesz semmi.

Nemcsak kis motorból készít sajátot a Mercedes-Benz, de számos új belső égésű blokk fejlesztése zajlik.

„Továbbra is kínálunk V12-es és V8-as motorokat” – mondta Schaefer. „Teljes, házon belüli, frissített termikus motorválasztékkal rendelkezünk, amely készen áll a jövőre.”

Máshol viszont elkötelezte magát az együttműködésben a Mercedes-Benz, így a következő generációs CLA-osztályban a Geely és a Renault közös vállalkozásában gyártott hibrid Horse Powertrain hajtásláncot is fogja használni.

Nem a Mercedes-Benz lett volna az első prémium gyártó, aki a BMW motorjait használta volna. A bajorok ikerturbós V8-as motorokat szállítanak egyes a Land Rover és Range Rover modellekhez. A BMW turbófeltöltésű B58 soros hathengeres motorját használja az Ineos a Grenadier terepjáróban és a BMW Z4 testvérében, a Toyota GR Suprában is ilyet találunk. Emellett szállít a BMW a Morgan számára négyhengeres motorokat.

