A BMW négyhengeres motorjai köré építené fel hatótávolság-növelős elektromos, illetve konnektoros hibrid hajtásláncait a Mercedes-Benz, írja német forrásokra hivatkozva a brit Autocar

A Mercedes berkeiből származó hír szerint a két cég között elvileg már régóta folynak a tárgyalások a motorcseréről. Az ok banális: a villanyautók elterjedésének belassulása miatt a Mercedes-Benz újragondolja hajtáslánc-stratégiáját, de nincs ideje kifejleszteni egy komplett hibrid rendszer minden elemét.

Hogy valóban létrejön-e a megállapodás, elvileg az év vége előtt kiderül.

Az együttműködésbe elvileg bevont járművek széles palettát fednek le, a kompakt CLA / GLA párostól egészen az E-osztályig, és elvileg a G-osztály tervezett kistestvére is érdekelt lehet az ügyletben.

A „fejlesztési költségek mérséklésére irányuló, stratégiai lépés” vélhetően a BMW széles körben alkalmazott, 2,0 literes, soros négyhengeres, B48-as kódjelű motorjára vonatkozik. A Mercedes-Benz most kezdi el bevezetni – az új CLA például már megkapta – a Geely és a Renault vegyesvállalata, a Horse által számára gyártott, másfél literes benzinmotort (136-190 LE), ám az értesülések szerint ez nem alkalmas arra, hogy hálózatról tölthető hibridekben vessék be.

Ez a bizonyos Horse mindenkinek és bárkinek fejleszt innovatív hajtási megoldásokat – például egy olyan rendszert, amely utólag hibridesít villanyautókat.