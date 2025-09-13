Az Alien: Prometheus óta tudjuk, milyen veszélyek rejtőznek abban, ha a teremtés képességével és vágyával ruházunk fel egy szintetikus intelligenciát.

Most mégis ez történt, ráadásul itt a szomszédban, a Cseh Köztársaságban, ahol a Škoda Mladá Boleslav-i üzemében (illetve annak közelében) egy mesterséges intelligencia által megtervezett festményt valósított meg a gyár különleges fényezőrobotja.

19 fotó

Az ABB által kifejlesztett PixelPaint technológiáról már írtunk, többek között a Mercedes-Benz és a Stellantis is alkalmazza a nagy felbontású festékszóró – gyakorlatilag egy hatalmas tintasugaras nyomtató – technológiát, amely gyorsan, precízen és pazarlásmentesen dolgozik.

A Škoda szülővárosában egy közterületi képzőművészeti fesztivál keretében most bárki megcsodálhatta az IRB 5500 típusú fényezőrobot mesteri képességeit: mesterséges intelligencia által tervezett grafikákat tápláltak bele a vezérlésébe, a mintákat a közönségtől kapott javaslatok alapján állította össze a gépagy.

A Pastelka képzőművészeti iskola falára vitték fel a grafikákat, az érintett falfelületeket speciális alapozóval kezelték, majd fedőréteget kapott, hogy tartós legyen.

A projektről, illetve az alkotás folyamatáról az alábbi videó számol be.

a videó a hirdetés után indul

Van robot, amely fest, és van, amely tölt – na, nem bort, hanem áramot, autóba: