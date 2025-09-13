Súlyos baleset történt az éppen zajló 3. WHB Győr Rally-n. Mit a szervezők közölték: a Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó.

A járművek elsodortak négy személyt, valamint két versenyző is megsérült. Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak.

A beíró az a rész, ahova a versenyautók a mért szakasz célja után már elvileg lassan érkeznek, ez az hely, ahol a menetlevelükbe a pályabírók bejegyzik az eredményt. Egyelőre nem tudni, hogy a 25-ös számú versenyautó miért nem lassított a célban és csapódott neki a várakozó autónak.

Úgy tudni az álló autó versenyzői sérüléseik ellenére a többiek segítségére siettek, miközben maguk is megsérültek. A szakaszt törölték.

A 3. WHB Győr Rally állása 3 gyorsasági szakasz után:

ORB

1. Német Gábor – Németh Gergely – Škoda Fabia RS 22:23.3

2. Turán Frigyes – Zsiros Gábor – Škoda Fabia RS +01.0

3. Bodolai László – Deák Attila – Ford Fiesta R5 MkII +01:15.5

4. Klausz Kristóf – Kertész Krisztián – Škoda Fabia EVO +01:20.8