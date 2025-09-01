Még tavasszal mutatkozott be Magyarországon a Suzuki fennállásának első tisztán elektromos hajtású autója az e Vitara képében, ezzel eleget téve az európai károsanyag-kibocsátási előírásoknak – a típus hazai premierjén a Vezess is jelen volt:

Ősszel a szalonokban is találkozhatunk a Vitara elektromos változatával, mely az eddig ismert, Esztergomban hibridként gyártott Vitarával inkább névrokoni kapcsolatot ápol. A japán márka kimondottan önálló modellként tekint a Toyotával közösen fejlesztett variánsra, melyet az indiai Gudzsarátban, a Maruti Suzuki üzemében gyártanak.

Nem véletlenül fogalmazunk már jelen időben, ugyanis az előző héten gyártásba került a vadonatúj Vitara is. A történelmi pillanat alkalmából egy átadó ünnepséget is tartottak, melyen körülbelül 600-an voltak jelen, többek között Narendra Modi miniszterelnök, Bhupendra Patel gudzsaráti elnök és Szuzuki Tosihiro, a Suzuki elnök-vezérigazgatója.

Az e Vitarát több mint 100 országba, köztük az európai és japán piacokra fogják exportálni Indiából. Ezzel párhuzamosan a TDSG jóvoltából a hibridmodellek lítium-ion akkumulátorainak gyártását is megkezdték, ezzel hozzájárulva a „Make in India” kezdeményezéshez.

Egy-, illetve kétmotoros kivitelben, így első- és összkerékhajtással is elérhető lesz a Suzuki e Vitara. Kétféle, 49, valamint 61 kWh-s akkumulátor kínálják a típust, azonban az előbbi csak elsőkerék-hajtással választható. A kisebb akkumulátorral 144, a nagyobbikkal pedig 174 lóerős teljesítményre képes a villanymotor, míg a dupla motoros felállás esetén 184 lóerős kombinált teljesítményről beszélhetünk. Ezekhez az értékekhez 189, 189, valamint 300 Nm-es maximális nyomaték párosul.

Három fázisról 11 kW-tal tölthető az autó, ami a kisebb akkumulátor esetében azt jelenti, hogy 10-ről 100 százalékra 4,5 óra alatt töltődik fel, míg ugyanez a nagyobbnál 5,5 órán át tart. Az egyenáramú töltés kapcsán egyelőre csak annyi ismert, hogy a nagyobb akkumulátor töltöttsége 10-ről 80 százalékra 45 perc alatt tornázható fel. A WLTP-szabvány szerinti hatótávolságok várhatóan 350-430 kilométer között mozognak majd.

A Suzuki hazai oldalán mostanáig nem tüntették fel, hogy mennyibe kerül az e Vitara, ahogyan a konfigurátorban is még hiába kerestük a típust. Korábbi sejtéseink alapján 11-13 millió forint közötti áron dobják piacra.

Tavaly jól szerepelt a hazai piacon a Suzuki, a cél pedig az, hogy az elektromos újdonsággal is hasonló sikereket érjen el.