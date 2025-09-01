Amikor 2020-ban, a Covid-pandémia miatt az egész világ online üzemmódra váltott, hirtelen megnőtt a népszerűsége egy addig csak szűk körben ismert internetes játéknak. A GeoGuessr lényege, hogy egy random Google utcakép alapján kitaláld, hol készült. A fotón jó eséllyel vannak a megoldást segítő részletek, de az is lehet, hogy nincsenek.

3 fotó

A svéd eredetű GeoGuessr most egy másik svéd eredetű céggel, a Polestar autógyártóval fogott össze, hogy mostantól az utóbbi által épített autókban is lehessen játszani az előbbit.

De nem ám akárhogyan. Egyrészt a GeoGuessr Polestar-kiadásában kifejezetten országutakat kell felfedezni, másrészt a képernyőn duplázva jelenik meg a táj. Az elsődleges képen normál nézetben, míg az ellenkező irány egy stilizált visszapillantó tükörben látható – stílusos, hiszen a Polestar 4, amelyen a játék debütál, digitális visszapillantót alkalmaz.

Még jobb lett volna persze, ha ezt a nézetet magára a tükörre vezérlik ki, de így is jópofa (és szédítő) élmény lehet, ahogy a képet forgatva az ellenkező irányba csúszik el a világ mögöttünk lévő szelete.

A játék bevezetéséhez kapcsolódóan a GeoGuessr külön versenyt hirdet, amelyet a 2025-ös világbajnoksággal (igen, ilyen is van) párhuzamosan szerveznek majd, és amelynek a győztese Polestar élményvezetést nyer az autógyártó göteborgi központjában.

A GeoGuessr Polestar kiadás egyébként nem csak a Polestar autókban játszható, hanem mobilon és számítógépen is, ezen a címen.

Nyitóképünk a Polestar franciaországi bevezetéséhez kapcsolódóan készült, és nincs köze a játékhoz.

Egyre több autógyártónál jelennek meg videojátékok a fedélzeti képernyőn: