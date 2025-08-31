A helyi jellegzetességekhez igazította nyári közlekedésrendészeti ellenőrzéseit a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), mely az első féléves baleseti statisztikák alapján három kerületre, a VII., a XI., illetve a XIV. kerületre fordított kiemelt figyelmet – közölte a Police.hu.

Az elemzések azt mutatták ki, hogy az Erzsébetvárosban a mikromobilitási eszközökkel – elsősorban elektromos rollerekkel – elkövetett szabálytalanságok és a gyorshajtás, Újbudán a teherautók szabálytalanságai és a sebességtúllépés, míg Zuglóban a rolleresek és a motorosok által okozott balesetek álltak az emelkedő tendencia hátterében.

Ezekben a kerületekben a nyár derekától a kimutatott okokra koncentrálták a razziák során, ugyanakkor az elsődleges cél nem a szankcionálás, hanem a figyelemfelhívás, a tudatosítás és a jól látható rendőri jelenlét volt. A gyorshajtókon kívül a rendőrök az egyes kerületekben fokozottan figyeltek a rolleresekre, a teherautósokra, a motorosokra, valamint a kerékpársávok szabályos használatára, a vezetés közben telefonálókra és azokra, akik nem kapcsolták be biztonsági öveiket.

Július 21-e és augusztus 17-e között a VII. kerületben 45 bírságot szabtak ki, a XI. kerületben 32 bírság és egy szabálysértési feljelentés a mérleg, míg a XIV. kerületben 13 bírság és egy szabálysértési feljelentés. Emellett egy-egy ember elfogtak, majd előállították eltiltás hatálya alatti, illetve engedély nélküli vezetésért.

Mindazonáltal ebben a négyhetes időszakban szemmel láthatóan csökkent a balesetek száma: a VII. kerületben 30, a XI. kerületben 7,6, a XIV. kerületben pedig 11 százalékkal.

