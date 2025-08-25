Idén augusztus elején volt hatvan éve, hogy megszületett a Ford Bronco, amelyet „a világ első 4×4-es sportautójaként” reklámozott gyártója. A mérnökök érezhették, hogy a marketing részleg elvetette a sulykot, ezért villámgyorsan munkához láttak, és egy évre rá, 1966-ban bemutatták az U13-as kódjelű modellváltozatot: az eredeti Bronco Roadstert.

Ajtaja nem volt, ahogy teteje sem – hiába kerestek volna menedéket az utasok egy gyors zápor elől, a karosszéria nélkülözött mindenféle lekötési pontot, így még egy ponyvát sem lehetett rá rögzíteni.

Az első ülések mögött egy vékony deszka szolgált tűzfal gyanánt, illetve a pótkerék rögzítésére. Léteztek négyüléses verzóik: itt egy platóra csavarozott kerti pad várta az utasokat, a pótkerék pedig épp csak elfért mögöttük.

Kényelmetlen volt? Nyilván. Célszerűtlen? A legteljesebb mértékben. Népszerű? Az nem kifejezés! Az autó a mai napig keresett kincs az autós árveréseken, ritka példányai nagyságrendekkel drágábban cserélnek gazdát, mint a pickup vagy a zárt felépítményű SUV kivitelek.

Ezt az örömautót keltette most ismét életre a Ford, bár kérdés, hogy egy egyetlen példányban létező, gyártásba nem szánt koncepció tekinthető-e feltámadásnak.

Mindenesetre a régi-új Bronco Roadster nem csak formailag, de funkcionálisan is az eredetit idézi. Nincs ajtó, nincs tető, nincs fejtámasz, és biztonsági övből is csak kétpontos került a kocsiba.

A beltér egyebekben megegyezik a szériakivitelű szabadidőjárművel, de a csontfehér felületek sokkal egyszerűbbnek, időtlenebbnek mutatják, nagyméretű érintőképernyő ide vagy oda.

A padlókárpittól is megszabadultak a tervezők, hiszen olyan az eredetiben sem volt. Az ülések mögött itt is egy deszkalap választja le a csomagtartót, amely itt platóvá minősült át.

A képet korhű, polírozott keréktárcsák, a hátfalba nyomott márkajelzés és lemezből megformált lökhárítók teszik teljessé.

Ma már persze nehezebb dolga lenne a Fordnak, ha gyártani szeretne egy ilyen minimalista kabriót – a tető és a fejtámaszok hiánya, a medenceöv, valamint az energiaelnyelő betétek nélküli lökhárítók miatt egyetlen modern utasbiztonsági teszten sem menne át a jármű. Ez meg is magyarázza, miért olyan ellenállhatatlanul vonzó a szerkezet: évtizedek óta nem gyártanak ilyen szabad, gondtalan autókat. Ha tehetnénk, mezőgazdasági gépként vizsgáztatnánk, és beérnénk a korlátozott menetsebességgel – végtére is egy ilyen autóban nem a száguldás, hanem az életérzés a legfontosabb.

Már Kínában is rájöttek, micsoda varázsa van a becsukhatatlan, mindig nyitott roadstereknek: