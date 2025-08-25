Az Audi Q3 új generációja júniusban mutatkozott be, a nagyobb testvérek hangulatát és stílusjegyeit a kompakt kategóriába átültető modell akkor még csak a hagyományos terepjárós formában volt megtekinthető.

35 fotó

Mostanra maradt a Q3 Sportback premierje, amely műszakilag ugyan nem sok újdonságot jelent, a győri Audi-üzem hosszú távú működésének biztosításához viszont hozzájárul, hiszen az alap Q3-hoz és a Curpa Terramarhoz hasonlóan ez is itt készül.

Azonnal szembeötlő eltérés, hogy a csapott farban végződő tetővonal 29 mm-rel mélyebben húzódik, emellett az egyenes övvonal is eltér valamelyest. A Q3 SUV újdonságait – a bajuszkapcsolóként kialakított váltókart, a hangszigetelt oldalablakokat, a sokszegmenses LED karakterfényeket – mind megkapta a Q3 Sportback is.

A csomagtartó a hibrid modellnél 375, a belső égésű motorral szerelt kiviteleken 488 literes, mint a SUV kivitelnél, ha azonban lehajtjuk az üléseket, kevesebb a maximálisan elérhető térfogat: belső égésű motorral 1386 helyett itt 1289 litert kapunk, a hibrid maximális raktere 1293 helyett 1196 literes.

A hajtáslánc-választék azonos: van egy benzinmotor és egy dízelmotor, egyformán 150 lóerővel, valamint egy e-hybrid (PHEV) 272 lóerős rendszerteljesítménnyel, 116 km-es elektromos hatótávolsággal.

Ha videón is megnéznéd az Audi Q3 Sportback modellt, kattints ide!

Terepkupé műfajában erős Európa, tömeg- és prémiumpiaci márkák egyaránt kínálnak ilyet. Alább a Mercedes GLC-ről olvashatsz