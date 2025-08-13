Több mint 22 ezer gyorshajtóra vetette ki hálóját a hazai rendőrség egy hét leforgása alatt augusztus 4. és 10. között. Az akciót a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) keretén belül hajtották végre – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki, egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök, illetve egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatnia hatóságoknak az eredeti gazdájához.

A rendőrség közleményének végén az alábbi mondtad olvasható: „A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok” – ami ellen úgy tűnik továbbra is kizárólag traffipaxokkal veszik fel a versenyt, amelyek évről-évre rekordösszeget hajtanak be az autósoktól.

A rendőrség 2024-ben 38 milliárd forintnyi gyorshajtási bírságot osztott ki, míg egy évvel korábban ez az összeg 26,19 milliárd volt – árulta el kérdésünkre korábban az ORFK.

Mit lehetne még tenni a traffipaxozáson kívül a gyorshajtások visszaszorítása érdekében?

Átlagsebességmérés az autópályákon, a fel és lehajtástól számítva

Sokkal magasabb összegű pénzbírság, mert a jelenlegi úgy tűnik nem elrettentő

úgy tűnik nem elrettentő Jogosítvány ideiglenes bevonása, drasztikus gyorshajtásnál a jogosítvány végleges elvétele (Ausztriában bevált)

Az autó lefoglalása ideiglenesen vagy végleg (Ausztriában ez is bevált)

Szóval vannak még eszközök, amelyhez folyamodhatnának a hatóságok, ha valóban vissza szereznék szorítani a gyorshajtások számát.