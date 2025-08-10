Augusztus elején egy autós a Soroksári úton látványosan elveszítette uralmát a Toyota Prius felett, amely korábban taxi lehetett, de úgy tűnik már „leszerelték”.

A felvétel tanúsága szerint hirtelen fékezés után a padkának csapódott a Prius, majd úgy hagyta el a helyszínt, hogy meg sem állt megnézni, okozott-e kárt – akár a saját autójában, akár a mellette közlekedők járműveiben. – írta a Budapesti Autósok olvasója.

A jármű sofőrje attól ijedhetett meg, hogy bal oldalról a sötét színű autó jobbra kanyarodási szándékkal esetleg elévág.