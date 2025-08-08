Társaságunk értékesítési rendszere váratlan, előre nem látott okok miatt 2025. augusztus 7-én 19:16 és augusztus 8-án 01:41 között nem volt elérhető ‒ közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Mint írják, az említett időszakban a nemzetiutdij.hu és hu-go.hu oldalak sem működtek, így a fizetős útszakaszokra nem tudtak venni „engedélyt” az emberek. Mint írják, technikai probléma érintette az online és offline e-matrica-viszonteladók működését is. Az e-matrica vásárlására, valamint HU-GO egyenlegfeltöltésre és viszonylatijegy-vásárlásra sem volt lehetőség.

Jó hír az autósok számára, hogy a társaság megtette a szükséges intézkedéseket a téves szankcionálás elkerülése érdekében, és az értékesítési rendszert érintő hiba hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár számukra. Eszerint, aki ebben az időszakban érvényes autópálya-matrica nélkül közlekedett, nem kap bírságot.

2025. január 1-jétől azoknak, akik érvényes autópálya-matrica nélkül közlekednek fizetős útszakaszon, a pótdíjak mértéke az alábbiak szerint alakul:

Alap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 26 640 Ft

Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 91 780 Ft

Tudtad, hogy szeptembertől már nem kell kényelmi díjat fizetni, ha online vásárolsz autópálya-matricát: