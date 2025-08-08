Augusztus 8-án befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása – tudatta a Budapest Airport. Csakhogy a jövőben a hétköznapi autósok a korábbiakkal ellentétben nem vehetik igénybe az épület előtti részt.

Mint a közleményből kiderül a felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat és átépítették a sorompószigeteket is. Ugyanakkor átalakul a forgalmi rend:

Augusztus 15-étől az érkezési szinten is (!) változik a forgalmi rend, ugyanis az érkezési szint közúti előterét kizárólag

a BKK által üzemeltetett buszjáratok;

a taxi szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező taxitársaságok és járművek;

az NT engedéllyel rendelkező szolgáltatók;

valamint a hatósági járművek vehetik igénybe.

Parkolási lehetőség személyautóval az utasok ki-és beszállása idejére: A külön engedéllyel nem rendelkező személyautók számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban. A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik A 100E buszok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek és érkezési szint belső ívéről indulnak. A turistabuszok, a Busz Terminálban szállíthatják ki vagy vehetik fel az utasokat. A mozgáskorlátozott kártyával rendelkező utasok továbbra is használhatják az érkezési és indulási szinten kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, ahol számukra a parkolás az első 20 percben díjmentes, a Terminal Parkolóban 60 percig parkolhatnak ingyen.

