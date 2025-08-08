Augusztus 8-án befejeződött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítása – tudatta a Budapest Airport. Csakhogy a jövőben a hétköznapi autósok a korábbiakkal ellentétben nem vehetik igénybe az épület előtti részt.
Mint a közleményből kiderül a felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat és átépítették a sorompószigeteket is. Ugyanakkor átalakul a forgalmi rend:
Augusztus 15-étől az érkezési szinten is (!) változik a forgalmi rend, ugyanis az érkezési szint közúti előterét kizárólag
- a BKK által üzemeltetett buszjáratok;
- a taxi szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező taxitársaságok és járművek;
- az NT engedéllyel rendelkező szolgáltatók;
- valamint a hatósági járművek vehetik igénybe.
