A magára hagyott szalont nemrég a YouTuber fedezte fel és örökítette meg, ám a pontos helyszínt nem árult el – valószínűleg a vandálok és tolvajok végett. Az elhagyatott kereskedésben, és az udvaron, elszórva állnak az Alfa Romeók – némelyik az idő martaléka lett, mások meglepően jó állapotban vészelték át az éveket.

Csipkerózsika-álomban pihenő olasz gépek

A különleges járművek között igazi ritkaságok is vannak. Az egyik legérdekesebb egy kék Alfa Romeo 156 GTA, amely még mindig a szalonban parkol – ugyanazzal a legendás V6-os Busso motorral, amely egy másik példányban, egy Alfa 166 szedánban is megtalálható kint az udvaron.

Van ott még egy klasszikus Giulia, egy Alfetta, egy 75 (Milano), több 33-as, köztük egy versenyre felkészített darab, egy 155 különleges felnikkel, egy 145-ös, valamint újabb típusok: 156, 147, GT, és egy 159 Sportwagon is.

A gyűjtemény nem csak Alfa Romeóból áll – feltűnik egy Smart Forfour, egy Abarth Punto és két MG TF roadster is.

Még mindig gondozzák, de az idő megállt

Bár a hely teljesen elhagyatottnak tűnik, néhány autó utastere meglepően tiszta – mintha valaki időnként visszajárna karbantartani őket. A szervizrészleg is szokatlanul rendezett egy ilyen régóta zárt épülethez képest.

A történet háttere szívszorító

Egy hölgy mesélte el a videó készítése közben, hogy a kereskedést valaha a férje vezette, aki tragikus autóbalesetben vesztette életét – ráadásul alig néhány utcával lejjebb. A haláleset óta a fia olykor visszatér, hogy rendet tegyen, de eddig nem tudták rászánni magukat arra, hogy az irodát és az autókat eladják.

Az egyik legérdekesebb sztori, hogy a szalonban álló 156 GTA-t már eladták, de a vevő sosem jött az autóért.

Az Alfa Romeo 156 GTA mai szemmel nézve még régi vágású technika. Az orrában dolgozó 3,2 literes V6-os Busso blokk története egészen 1979-ig nyúlik vissza, tehát ebben még a legszőrösebb szívó rajongók szerint is klasszikus Alfa szív dobog. A 24 szelepes, 60 fokos hengerszögű motor 250 lóerőt és 300 Nm nyomatékot termel utánozhatatlan zenei élménnyel körítve.

7 fotó

Senki sem tudja biztosan, hogy a járművek milyen állapotban vannak, és mennyi munka lenne újra üzembe helyezni őket. De az biztos, hogy ha valaha aukciósházba kerülnek, az Alfa Romeo-rajongók sorba fognak állni értük. Por ide vagy oda, ezek a kocsik egy legendás korszak kincsei.