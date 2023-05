1930-ban egy kis olasz faluba új lakó érkezett. A férfi hivatását tekintve orvos volt, aki elég magának való volt és különös eszközökkel dolgozott, legalábbis ezt állították a helyiek. Megvásárolt egy nagy és tekintélyes kúriát a város szélén, amely még az 1700-as évek végén épült. A város izgatott volt, mert addig nem volt saját orvosuk.

A férfi heti rendszerességgel tartott rendeléseket, és a látogatóknak sosem kellett sokat várakozniuk. Figyelmesen hallgatta, ahogy a páciensei elmondják a panaszaikat és meghatározta a kezelést.

Éjszakánként azonban a férfi egy másik gyakorlatot is folytatott, elég mélyen beleásta magát az alkímiába. A kastély pincéjéből furcsa fények törtek elő éjszakánként. Aztán az 1960-as években az orvos rejtélyes módon eltűnt, az otthonában azóta is ott van minden, amit hátrahagyott – számol be róla Steve Ronin, aki elhagyatott épületek felkutatásával foglalkozik.

A pincében egy 1968-as Chevrolet Camaro RS pihent, egészen tűrhető állapotban. Az autó nem kimondottan ritka, hiszen durván 700 ezer Camaro készült az Egyesült Államokban ebből a szériából, de az igencsak érdekes, hogy került Olaszországba egy ilyen modell, mikor a kontinens épp csak kilábalt a második világháborúból…

Az első generációs Chevrolet Camarót 1967-1969 között gyártották. Ez volt a válasza a General Motorsnak a Ford Mustang elsöprő népszerűségére.

A felvételen látható autó 5,4 literes motorral hagyta el a gyárat, vagy az LF7, vagy az L30 erőforrással. Az első 210 lóerőt és 434 Nm nyomatékot szabadít a hátsó kerekekre, a második 275 lóerőt és 481 Nm nyomatékot.