Önvezető módban szállítottak le egy vadonatúj Tesla Model Y-t az Egyesült Államokban, amiről Elon Musk, az amerikai gyártó vezérigazgatója hatalmas csinnadratta közepette számolt be közösségi oldalán, az X-en.

Hosszú évek óta kritizálják az önvezető(nek hívott) rendszerei miatt a Teslát, így abban bízik a vállalat, hogy ezzel az áttöréssel sikerül elhallgattatni a kritikusokat.

That was me! So excited to have been a part of this thank you! @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/6pY8gPSD3i