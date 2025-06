A szénszál-erősítésű műanyagok (CFRP) évek óta az autóipar csodaanyagának számítanak: könnyűek és merevek, ezért nagy karriert futottak be versenyautók világában, majd a nagy teljesítményű szériaautókon is megjelentek – lehetőleg festetlenül, hogy mindenki lássa, mennyire sportos, igényes és drága a kocsi.

7 fotó

Van viszont egy komoly probléma a karbon kompozitokkal: környezetszennyezőek. Alapanyaguk fosszilis eredetű, gyártásuk rengeteg energiát emészt fel és viszonylag sok hulladékkal jár, élettartamuk végén pedig nem bonthatók elemeikre, így rosszul újrahasznosíthatók.

Ezeknek a problémáknak egy része kétségtelenül fennáll akkor is, ha a szénszálakat növényi rostokkal váltják ki, de ha más nem is, már az alapanyag szénsemlegessége jelentős előrelépést jelent. Ezért is kezdett el foglalkozni a kérdéssel még az előző évtizedben a BMW. 2019 óta egyre szélesebb körben alkalmazzák növényi rostok (pl. lenrostok) kompozitjait a motorsportban – először a Formula-E-ben, majd a márka túra-versenyautóiban.

Mostanra pedig eljutott oda a gyártó, hogy elkezdje szériamodelljeiben is felhasználni a BComp nevű céggel közösen kifejlesztett anyagot. A várható előnyök kézzel foghatók: a számítások szerint akár 40 százalékkal kevesebb lehet az így előállított komponensek szénlábnyoma, mint a karbon kompozitoké.

Bár a BComp vállalatban a BMW társtulajdonos, más márkáknak is fejlesztenek, így a Porschének vagy a Kiának: