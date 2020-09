Hagyományosan a motorsportot tartják a leginkább pazarlónak, hiszen itt rengeteg benzint és más erőforrást fordítanak arra, hogy profi pilóták a közönséget szórakoztatva, a rajongókat lelkesen tartva a lehető legtöbbet hozzák ki magukból és az autójukból. Ezzel együtt rengeteg olyan megoldást köszönhetünk az autóversenyzésnek, melyek mára utcai autókban is elérhetőek. Ilyenek a szénszálas elemek, amik nem csak könnyűek, de nagyon merevek is. Most viszont fenntartható alapanyagokból készítenek hasonló alkatrészeket.

2019 eleje óta a Porsche a 718 Cayman GT4 Clubsport két ajtaját és hátsó szárnyát is ilyen természetes alapú kompozitból készíti, most viszont újabb elemeket váltottak ki vele. Könnyen újrahasznosítható elem lett az első és hátsó lökhárító, a splitter és a sárvédők is, valamint a hátsó csomagtérajtó és a diffúzor is. A Nürbrugringen rendezett 24 órás versenyen már így áll rajthoz a 718-as.