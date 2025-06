Mindenki ismeri azokat az elektronikus táblákat, amelyek azt írják ki, hogy LASSÍTS! 50 vagy éppen a jármű aktuális sebességét jelzik, ha az a megengedettnél több. Valami hasonlót vezetett be Queensland, csak éppen a nem megfelelő követési távolsággal közlekedők számára.

A Queensland-i Közlekedési és Főútügyi Minisztérium (TMR) szerint a technológia felismeri a veszélyesen közeli követést, és valós időben jelenít meg elektronikus táblákon.

A kísérlet célja, hogy biztonságosabb vezetésre ösztönözze a járművezetőket. Az új kamerarendszer csak figyelmeztet, büntetést nem oszt. Pozitív üzenet jelenik meg ha biztonságos távolságot tartanak, és figyelmeztető üzenetet, ha túl közel haladnak, hasonlóan ahhoz, ahogy Magyarországon néhány traffibox is mosolyog, ha betartja az autós a sebességet és szomorúságot jelez ha nem.

Jelenleg a TMR szerint a be nem tartott követési távolság miatt sok baleset történik az ausztrál államban és általánosan bosszantja az autósokat a jelenség. 2014 és 2018 között közel 2000 súlyos baleset – amelyek halálesettel vagy kórházi kezeléssel jártak – történt a túl közel haladók miatt.

A járművezetőknek általában azt tanítják, hogy tartsanak két másodperces távolságot az előttük haladó járműtől, itt is ezt állították be a rendszernek. Ugyanakkor egy felmérés szerint a sofőrök 20 százaléka ismerte el, hogy túl rövid követési távolságot tart. Pontos adatunk nincs, de hazánkban is vannak sokan, akik rámásznak az előttük autózókra, így nálunk is érdemes lenne egy ilyen megoldáson gondolkodni. Nálunk az autópályák feletti változtatható jelzésképű táblákon csak általánosan hívják fel a figyelmet a követési távolságra.

A kísérletben négy városi és vidéki helyszínen állítják fel az intelligens eszközöket. A helyszínek nem kerülnek nyilvánosságra, mivel a kísérlet célja a technológia és a járművezetők viselkedésére gyakorolt hatásának tesztelése.

Nem Ausztrália az első, amely fel akar lépni a követési távolság betartásáért, tavaly Svájcban egy autós 40 millió forintos bírságot kapott a túl közeli követés miatt. Erről az esetről a Vezess az alábbi cikkében számolt be: