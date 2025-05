A tavalyi BMW Concept Skytop sikerén felbuzdulva idén egy shooting brake, azaz sportkombi-tanulmánnyal rukkolt elő a BMW a Concorso d’Eleganza Villa d’Este kiállításra.

72 fotó

Anélkül, hogy ezt a szemére vetnénk, az orr kialakításában semmi újat nem hoz a Skytop tanulmányhoz képest a Speedtop – nyilván tudatosan, hiszen így alkotnak egy párt.

Keskeny fényszórók, hagyományos arányú, megvilágított vese-rácsozat, a hegyes motorházfedél belépő éle fölött kialakított légfüggöny határozza meg a megjelenését.

Annál érdekesebb a far vonalvezetése. Miközben a tetővonal egyenesen fut hátra, mint egy valódi kombinál, az övvonal az oldalajtó kilépő élénél, a hiányzó B-oszloptól kezdődően emelkedni kezd. Így az oldalablak krómozott körvonala a klasszikus hokiütő-formába szűkül, amely pontosan abban a szögben áll, mint a Skytop B-oszlopának krómsávja.

Mintha tervezők nem tudták volna, hogy kombit építsenek vagy kupét – de persze nagyon is tudták. A hátsó szélvédő mögött röviden folytatódik a lemezfelület, amely éles töréssel fordul be maga alá. Az így képzett kacsafarok révén a Speedtop még ezen a ponton is mesterien idézi a Skytop vonalvezetését.

Habár a hátsó nyílás apró, és a rakodóperem is magasan van – a shooting brake műfajában nem szempont a célszerűség – a csomagtartó kidolgozása a legmagasabb színvonalon áll. A körben megvilágított tér inkább kelti egy ékszerbolt kirakatának a hatását; ezt erősíti az is, hogy csak hátulról határolja üveg, az utastér irányába teljesen zárt. A magas padlót teleszkóp emeli fel, alatta mély üreg duplázza meg a kapacitást.

Ami nem fér el itt, azt az utastérben, az ülések mögött kialakított, bőrszalagokkal határolt polcon helyezhetik el az utasok. A cég biztosra ment, és egy közel 150 éves olasz manufaktúrával méretre készíttetett utazótáskákat. Ezek nem centizik ki a férőhelyet, rajtuk kívül egy-két felöltőt, esernyőt, sálat is magával vihet az a szerencsés páros, aki a Speedtopban indulhat nyaralni.

Ez nem elmélet, a kombikupé ugyanis erősen limitált példányszámú szériaként gyártásba kerül, a BMW hetven darab eladásával számol.

Néhány éve azt gondoltuk volna, nagy teljesítményű villanymotorok tehetnek igazán vonzóvá egy ilyen exkluzív luxustúrázót. Az a korszak azonban anélkül ért véget, hogy ténylegesen elkezdődött volna, ehelyett a BMW legerősebb V8-as motorját szereli be a Speedtop orrába.

Hogy ez melyik, azt nem határozták meg. A BMW XM Label Red és az aktuális M5 fedélzetén egyaránt 585 lóerőt ad le a 4,4 literes V8-as, de azt ott egy hibrid hajtáslánc elemeként hangolták, így önmagában nem állná meg a helyét. Az előző generációs BMW M5-ben ugyanez a blokk 600 lóerőre volt képes. Az a legvalószínűbb persze, hogy egyedi hangolást kap a motor – ennyi erőfeszítést igazán megtehet a gyár, hogy vevői úgy érezzék, mindenből a legjobbat kapják.