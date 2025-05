Sokáig hagyomány volt, hogy a Forma-1-es Monacói Nagydíj napján, vasárnap rendezik az Indy 500-at, az IndyCar legfontosabb versenyét Indianapolisban. Egy ideig azonban az idei volt az utolsó ilyen alkalom, köszönhetően a Forma-1-es versenynaptár átrendezésének.

Aki a 2025-ös, 109. kiadás 33 fős rajtlistájára ránézett, európai szemmel nézve is ismerős neveket láthatott az első helyeken. Az első sorból induló Indy-újonc Robert Svarcman (Prema-Chevrolet) F1-es Ferrari-nevelés volt, Szató Takuma (RLL-Honda) versenyzett is az F1-ben, Pato O’Ward (Arrow McLaren-Chevrolet) pedig szintén vett részt szabadedzéseken a McLarennel.

A rajt a tervezetthez képest csúszott egy rövid eső miatt, de nem annyit, mint tavaly. Mielőtt magyar idő szerint este fél 8 magasságában megkapta volna a mezőny a rajtjelet, Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) a felvezető körön összetörte a kocsiját, és Scott Dixon (Chip Ganassi-Honda) autója is füstölt, égett. Utóbbi azonban nem állt ki, de később emiatt körhátrányba került.

A futam lényegében ezzel el is indult, és a versenytáv a felvezető autó mögött kezdett ketyegni. Az 5. körtől aztán valóban versenyezhettek már egymás ellen a pilóták, de ez mindössze egy kanyarig tartott: Marco Andretti (Andretti-Honda) került a falba egy másik autó hathatós segítségével. Az első bokszkiállások már ekkor megkezdődtek, de friss gumikat nem kaptak a főleg a mezőny végéről kiálló pilóták, csak üzemanyagot kaptak. Előzetesen öt kiállást jósoltak a versenyre, de nekik így mindenképp többre volt szükségük.

A 10. körös restart már hosszabb életű volt. Az újonc Svarcman hátrébb csúszott, de nem szakadt le, a vezetést inkább Szatóra és O’Wardra bízta. Ez az állapot nem tartott sokáig, kilenc kör múlva csúszós pályára hivatkozva ismét visszalassították a mezőnyt a visszatérő zápor miatt. A sárga zászló alatt rengetegen megejtették első bokszkiállásukat, és mivel elrontott cserékből sem volt hiány, át is alakult a mezőny sorrendje.

A 31. körtől ismét teljes gázzal körözhetett a mezőny, az élen olyan pilótákkal, akik nem jártak a bokszban. Köztük volt a korábbi Indy 500-győztes és F1-pilóta, Alexander Rossi (Ed Carpenter-Chevrolet) is. Jó ideig megszakítás nélkül ment is a verseny, így a kiállások következő üteme már nem sárga zászló alatt zajlott. A többség taktikáját követők közül Szató állt sokáig a legjobban.

Kisebb drámát a 75. körben hozott az addig nyugisan zajló versenybe Alexander Rossi. Az Ed Carpenter-féle Chevrolet a pályán füstöt-olajat eregetett, majd amikor a bokszba hívták, kigyulladt.

Nem sokkal később, a 82. körben már jött a sárga zászló. Rinus Veekay (Dale Coyne-Honda) esett be úgy a bokszutcába, hogy a fékjei nem működtek rendesen. Szerencsére épp nem volt kinn senki, így csak a fallal találkozott a holland pilóta. A sárga zászló alatt is történtek a bokszban incidensek: Szató egy kerékcsere alatt két büntetést is begyűjtött, Svarcman pedig a szerelőit ütötte el. Utóbbinak ezzel a verseny is véget ért.

A 91. körös újraindítás két kanyarig tartott: Kyle Larson (Arrow McLaren-Chevrolet) Kyffin Simpsont (Chip Ganassi-Honda) és Sting Ray Robb (Juncos Hollingerr-Chevrolet) autóját intézte el pillanatok alatt. Féltávig ezzel nyolc versenyző kiesett, a századik kört egy korábbi győztes, Ryan Hunter-Reay (Dreyer & Reinbold-Chevrolet) kezdte az élen a felvezető autó mögött. A sárga zászlót néhány közbenső esőcsepp miatt végül csak a 109. körben vonták be, mert az időszak alatt kis híján egy másik nagy baleset történt, ami miatt még nem engedte el a mezőnyt a versenyirányítás.

A kavarodásból Devlin DeFrancesco (Rahal Letterman-Honda), valamint Conor Daly (Juncos Hollinger-Chevrolet), David Malukas (A.J. Foyt-Chevrolet) és Alex Palou (Chip Ganassi-Honda) jöttek ki jól. Utóbbi hármas ugyanazt a stratégiát követte, mint a többség, és kezdett körvonalazódni, hogy ez lehet a nyerő taktika.

A futam utolsó 65 körébe lépve egyértelműen szintet léptek a csaták a pályán. Ekkor már elkezdődött a helyezkedés a virtuális vezetésért, de sokan az üzemanyaggal is akartak spórolni, így legszívesebben szélárnyékban autóztak. Az utolsó 14 körre kikristályosodni látszott, hogy a győzelem Paloué, Marcus Ericssoné (Andretti-Honda), Malukasé vagy O’Wardé lehet. Az IndyCar bajnokságát egyébként is vezető Palou aztán magához ragadta a kezdeményezést: jó tempót diktált, segített neki két lekörözött is szélárnyékkal, így hiába próbálkozott, Ericsson nem tudta megtámadni.

A szakág háromszoros bajnoka pályafutása első Indy 500-győzelmét aratta, és ehhez el sem kellett mennie a kockás zászlóig. Pár száz méterrel a vége előtt ugyanis lendült egy sárga zászló Nolan Siegel (Arrow McLaren-Chevrolet) balesete miatt.

A spanyol pilóta az első az országából, akinek az arca a Borg-Warner-trófeára felkerül – emlékezetes, hogy Fernando Alonso is próbálkozott ezzel a Forma-1-ből, sikertelenül. kívül a kolosszális pénzdíjnak is örülhet. Idén a győztes alsó hangon 3,8 millió dollárral (1,35 milliárd forinttal) is gazdagodik.

A futam 200 köre alatt egyébként 1235 előzés történt a pályán, 22-szer változott az első helyezett kiléte és összesen 14-en töltöttek az élen legalább egy kört.