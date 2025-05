Olyan tuningtalálkozót szerveztek május 17-én estére Győrbe, amelyre szabálytalanul, engedély nélkül átalakított autók is érkeztek. Olyan információk is eljutottak a rendőrséghez, hogy akár driftelésekre vagy gyorsulási versenyekre is sor kerülhet.

Az ETO Parknál, az Audi Arénánál és a közeli parkolókban végül a rendőrök és a Közlekedési Hatóság szakemberei is megjelentek. A fokozott ellenőrzés alatt előállítottak egy sofőrt egyedi azonosító jellel való visszaélés gyanúja miatt, 17 autót rendeltek be soron kívüli műszaki vizsgára engedély nélküli átalakítás miatt.

a videó a hirdetés után indul

Kilenc autóst jelentettek fel szabálysértés miatt, négy-négy esetben pedig helyszíni és közigazgatási bírságot szabtak ki, mivel nem megfelelő műszaki állapotú autóval közlekedtek. Egy sofőr ellen ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás, valamint elvették egy autó forgalmiját és rendszámát.

A rendőrök által készített felvételek alapján később további húsz autót rendeltek soron kívüli műszaki vizsgára.