Természetes piaci folyamat, mégis valahol szomorú, amikor egy tökéletesen megtervezett célszerszám divatcikké válik, az új vevőkör már nem az eredeti értékeket keresi benne, a gyártó pedig igazodik a fizetőképes kereslethez.

Ez történt a Mercedes-Benz G-osztállyal is, amelyből húszévnyi pályafutás után, pont az ezredfordulón készült először AMG-átirat, mára pedig teljesen természetessé vált, hogy a méreténél és alaktényezőjénél fogva dinamikus vezetésre nem optimális, ellenben terepen remeklő modellt sportfutóművel és széles utcai abroncsokkal szerelnek fel, alkalmatlanná téve azt az off-road-használatra.

Mindazok, akik szomorúan figyelték ezt az evolúciót, most örülhetnek: megérkezett a Stronger Than the 1980’s (azaz „erősebb az 1980-as éveknél”) fantázianevű különkiadás, amely a W460-as eredeti széria stíluselemeit kombinálja a modern technológiával.

A G450d és G500 motorizációval választható sorozat kétféle, nosztalgikus fényezéssel kérhető. Semmi gyöngyház, matt vagy metálfény: a zöld és a vajszín az 1980-as évekbe repít vissza. Persze nem átlagos alapszínekről van szó, az árnyalatokat a Manufaktur részleg keverte ki, hogy az egyszerűség tökéletes illúzióját nyújtsák.

Az irányjelző bumszlik narancssárgák, ahogy kell, a hűtőmaszk, a kerékívek, a lökhárítók és a külső tükörházak pedig feketék – igaz, nem kopásálló, egyszerű feketék, hanem igényes, feláras feketék. Szintén fekete a fenéklemez védőburkolata.

A motorházfedélen újabb visszatekintés vár ránk a Mercedes régi emblémája képében, ahogy a hátsó ajtón elhelyezett típusjelzéshez és a pótkerék burkolatához is a gyári múzeumban kerestek ihletet.

Masszív sárfogók, a fényszórókat védő rácsozat, terepabroncsok, valamint (opciós) tetőcsomagtartó keret szerepel még a felszereltségi listán.

Az utastérben izgalmasan keveredik egymással a múlt és a jelen. Az ülések fekete bőrkárpitjának középső részén archaikus galambszürke szövetbetét húzódik, az első küszöbbetéteken a G-osztály tesztpályájának otthont adó Schöckl-hegy topografikus rajza látható.

Erre a tesztpályára, pontosabban az itt mutatott helytállásra utal a B oszlopon elhelyezett, az 1980-as évek grafikus stílusát idéző embléma is.

A Shöcklt bemutató gyári filmet, benne az előző generációs G-osztállyal, alább tekintheted meg:

Hogy teljesen hiteles legyen a W460 hagyatékának ápolása, a szériából mindössze 460 darabot gyártanak, és ez a teljes világpiacra érvényes. Erre a padlókonzolon elhelyezett felirat is emlékeztet, míg a sorozat nevét a kapaszkodóba gravírozták.

Hiába idézi persze a puritán múltat, a G-osztály ebben a kivitelében sem hazudtolja meg önmagát: multifunkciós kormánykerék, eltolható napfénytető és Burmeister Surround csúcshifi került a sorozat minden egyes darabjába.