Három külső és két belső jelölt van abban a végső körben, ahol eldől: kit választ Carlos Tavares egykori vezérigazgató utódjának a Stellantis, a világ ötödik legnagyobb autógyártó csoportja, írja a Reuters hírügynökség.

Nagy a tét, mert az egykori PSA és Fiat‒Chrysler-konglomerátumokból négy éve összeolvasztott gigakonszernnek nem áll jól a szénája: különösen észak-amerikai márkái szenvednek a hatalmas felhalmozott készletek miatt, de Európában is a várakozások alatt teljesít számos márka.

Többször felmerült, hogy a cégcsoport túladna veszteséges leányvállalatain, annak ellenére, hogy annak idején határozottan megígérték, hogy senkit nem hagynak magára – ezt egyébként a mai napig tartják is, de az, hogy a pletykák szárnyra keltek, jól jelzi, hogy komoly a baj. A problémák másik indikátora, hogy a cégcsoport tőzsdei értéke soha nem volt még olyan alacsony, mint most: a Stellantis részvényei kevesebb mint negyedannyit érnek most, mint egy éve.

A mai közgyűlésen egyébként a decemberben váratlanul távozó Carlos Tavares díjazásáról is szavaztak. Az igazgató tanács javaslata szerint az egykori vezérigazgatót 35 millió eurós, azaz 14 milliárd forintos kompenzációval bocsátanák útjára. Ebből 23 millió euró (9,2 Mrd Ft) a 2024-es fizetése (ami egyébként kétharmada csupán a 2023-as bérének), további 10 millió euró (4 Mrd Ft) az elért sikerek után megítélt bónusz, és végül 2 millió euró (800 millió Ft) a végkielégítés összege.

Neked is összejöhet, csak kicsit sokára… A magyarországi nettó kereset médiánértéke (azaz aminél ugyanannyian keresnek többet, mint kevesebbet ‒ és amely jóval alacsonyabb az általában hangoztatott „átlagbérnél”) idén nem egészen 390 ezer Ft. Egy átlagos magyar tehát 35 897 hónapig, azaz 2991 évig kellene hogy dolgozzon ennyi pénzért.

Tekintve, hogy sokak szerint Tavares elhibázott árpolitikája és kíméletlen költségcsökkentési törekvései is hozzájárultak a cégcsoport meggyengüléséhez, erős ellenállásra lehetett számítani a részvényesek részéről a szavazás során. Ez így is történt, az erről szóló jelentést a tulajdonosok 66,9 százaléka fogadta csak el.

A 66 éves Carlos Tavares annak idején a Renault-nál kezdte pályafutását, ahol az ügyvezető igazgatóságig vitte. Feljebb azonban esélye sem volt lépni a nála alig idősebb Carlos Ghosn mellett, ezért 2014-ben átigazolt a PSA-hoz, mint annak új elnök-vezérigazgatója. Költségcsökkentési stratégiájával akkor kihúzta a pácból az autógyártót, később ő vezényelte le a fúziót a Fiat‒Chrysler-csoporttal.