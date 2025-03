Donald Trump első elnöksége idején, 2020-ban állt szolgálatba az a Chevrolet Suburban alapú, páncélozott óriás, amelynek legkülönlegesebb jellemzője az volt, hogy látványosan megemelték a tetővonalat, alighanem azért, hogy hatékonyabb védelmet biztosíthassanak potenciális dróntámadások ellen.

Most ismét lecserélik az elnöki SUV-ot, a beszállító ismét a General Motors, ám a Chevy Suburban helyett annak elegánsabb testvére, a Cadillac Escalade adja az alapot.

Pontosan ennyi információ osztott meg a nagyvilággal az USA titkosszolgálata egy, az X-en (Twitter) közzétett posztban. Minden további részlet titkos és/vagy kidolgozás alatt áll.

Countering evolving threats require us to constantly explore new innovations and improvements to our armored fleet of protective vehicles. Director Sean Curran met with GM executives to discuss advancements that could benefit the next generation of armored SUVs. pic.twitter.com/3RuuXWDCbe

— U.S. Secret Service (@SecretService) March 21, 2025