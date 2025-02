Az aktuális, ráncfelvarrott Porsche Cayenne adja az alapot a Techart tuningműhely legfrissebb munkájához. A Turbo GT motorizációhoz fejlesztett teljesítménynövelő készlet 640-ról 930 lóerőre emeli a csúcsteljesítményt, a 0-100 km/óra gyorsulás 3,3 helyett 2,7 másodpercig tart, a végsebesség pedig 350 km/óra lenne, de a Techart mérnökei önmérsékletet gyakoroltak, és 330-nál leszabályozták a motort.

Ez önmagában is őrjítő, de van még tovább. Kipufogórendszerből például kettőt kínál a cég: a visszafogottabb hangzású rendszert a hátsó lökhárító szélein kivezetett, kétszer kettes végcsövekkel szerelik, de van egy hangosabb rendszer is, amely középen kivezetett dupla kürtőket kap – ez korábban csak a kupéhoz volt elérhető, mostantól a SUV-hoz is kínálják.

Nem ez az egyetlen újdonság a Magnum névre keresztelt programban: egy sor karosszériaelemet szénszálerősítésű műanyagból formáltak újra, az első köténytől kezdve a hátsó léghárítón át az aerodinamikai elemekig. Teljesen új az első lökhárító és a diffúzor is, a motorházfedél úgyszintén karbon kompozitból készült.

A globális forgalmazás 25 darab First Edition modellel indul, amelyek egyedileg sorszámozott kerékív-toldatokat, kézzel kidolgozott belső teret és festetlen szénszálas komponenseket kapnak. Akinek ez sem eléggé exkluzív, kérhet teljesen egyedi kivitelt is, ahol a szín- és anyagválasztékban szabad kezet kap az ügyfél.