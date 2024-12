Érdemes időben elindulni, ha valaki ma autózik távolabbra. Télies körülményekre és a szokásosnál nagyobb forgalomra lehet számítani.

Kedden egyre több helyen valószínű csapadék kelet, délkelet felől, de a magasban érkező enyhe levegő miatt a halmazállapot egyre inkább folyékony jelleget ölt, a kevéssel fagypont feletti hőmérséklet miatt pedig olvadni fog majd a kialakult hóréteg. Ugyanakkor az Alföld déli részén, valamint a Dunántúl déli felében további havazás várható – derül ki a HungaroMet Zrt. beszámolójából.

A kedd késő estig frissen lehulló és olvadozó hó általában legfeljebb 5 centiméter lesz, bár kisebb körzetekben ennél több is előfordulhat. A Mecsek környezetében jelentősebb hóréteg is összegyűlhet, akár 25 centiméter is. Itt az időnként viharos széllökések átmenetileg hordhatják a havat.

Az északi irányú szelet a Dunántúl északnyugati felében és északkeleten – Zemplén déli előterében és a Tisza-tó környékén – egyre gyakrabban kísérik óránkénti 70 kilométer feletti lökések, magasabb helyeken akár óránkénti 80-90 kilométeres lökések.

Erős szélben érdemes lassítani, mert a gyorsabban haladó járművet az oldalszél könnyebben téríti el. Kisebb sebességnél kisebb a termelődő felhajtóerő, így jobb a kerekek tapadása, kisebb esély a kitérésre. Különösen kétirányú forgalmi utakon, tereptárgyak nagyobb járművek elhagyásakor, hidakon érdemes figyelni.

A télies időjárás és útviszonyok, valamint az ünnepek okán megnövekvő forgalom miatt fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Arra kéri a közlekedőket, hogy csak téli gumival felszerelt autóval induljanak el, vezessenek a szokásosnál is óvatosabban.

