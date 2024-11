Megjött a télies idő Magyarországra is, a következő napokban már havat jósolnak az ország egyes részeire. Ha eddig nem történt meg, akkor most már végképp itt az ideje felszerelni a téli gumikat vagy a négyévszakost, ha valaki épp most térne át. Ha pedig új téli abroncsra van szükség. a német autóklub, az ADAC autóklub aktuális, 2024-es téligumi-tesztje segítséget nyújthat a választásban. A köztiszteletben álló német szervezet idén (is) a legelterjedtebb méretekben végezte el a tesztjeit. A szabadidő-autók rohamos terjedése magával hozta a kerekek, gumik méretnövekedését, de a hazai piac túlnyomó többségét képviselő használt autókon, kompakt típusokon még mindig a 205/55 R16 az egyik legnépszerűbb méret.

Mitől téli a téli gumi?

Téli guminak azt az abroncsot nevezik, amelynek futófelületét, mintázatát, szerkezetét úgy tervezték, hogy a nyáron használt gumiabroncsnál jobb tapadást biztosítson téli körülmények között, alacsony hőmérsékleten, jellemzően nedves-havas útfelületen. A téli gumi futófelületének mintázata hornyokból és/vagy a normál gumiabroncsénál nagyobb közökkel elhelyezett blokkokból áll. A hatóságok által is elfogadott téli gumi az oldalán lévő hármas hegycsúcsról és a benne lévő hópehelyről ismerhető fel.

205/55 R16 – Erős középmezőny

A tesztelt 205/55 R 16 méretű gumik széles körben elterjedtek, és sok modellre felszerelhetők. Ilyenek például az alsó középkategória és a kompakt osztály modelljei, mint a Alfa Romeo Giulietta, az Audi A3, a BMW 1-es vagy a Ford Focus. De más népszerű autók, például a Dacia Sandero, a Mercedes A-osztály, az Opel Astra, a Renault Mégane és Scénic, valamint a Toyota Corolla, a Škoda Octavia és természetesen a Volkswagen Golf is használja ezt a méretet.

A jók – Continental, Goodyear, Michelin

A Continental, a Goodyear és a Michelin abroncsai tökéletesen megfelelnek a modern gumik elvárásainak: rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak, egyik útfelületen sem mutatnak gyenge pontokat, és hosszú, prognosztizált élettartammal rendelkeznek. Mindhárom „jó” minősítést kapott, és erősen ajánlott. Az „aranyérmet” a Continental WinterContact TS 870 kapta.

Ez lett a teszt győztese, és a vezetési biztonság terén általánosan magas szintet ütött meg (1,8-as értékelés). Különösen nedves és téli útfelületeken teljesít kiemelkedően, ahol egyik versenytárs sem tudja felülmúlni.

Most a Michelin került a második helyre, az Alpin 6 hasonlóan jó értékelést kapott a vezetési biztonság terén, de nem éri el a Continental szintjét. Viszont kimagaslik a környezeti jellemzőivel: ez az abroncs érte el a legmagasabb prognosztizált élettartamot (53.200 kilométer) és a legalacsonyabb kopási értéket a tesztben, emellett üzemanyag-takarékos is. Ezek alternatívája lehet a Goodyear UltraGrip Performance 3, ami mind teljesítményét tekintve mind a vezetési biztonság, mind a környezeti szempontok között a másik két abroncs között helyezkedik el, és szintén „jó” minősítést kapott.

A teljes lista: 205/55 R16 – (kattintásra nagyobb méretben)

A középmezőny – Hankook, Nokian, Dunlop, Falken

A Hankook, Nokian, Dunlop, Falken gumik a „kielégítő” (2,6–3,5) kategória felső határán mozognak, és teljesítményük alapján nem kell szégyenkezniük. Mindegyik modell rendelkezik saját erősségekkel, a Falken száraz úton jobb teljesítményt nyújt, mint téli körülmények között, ellenben a Hankook havas és jeges útfelületeken kiemelkedő, de nedves úton gyengébb.

A Dunlop havas úton jól teljesít, de szárazon csak közepes szintet ütött meg, a Nokian pedig a tökéletes átlagos választás, mindenhol hozza az elvárt szintet, de nem kiugróan jó semmiben.

Amiket jobb elkerülni – Winrun, Pirelli, Vredestein, Zeetex

Jelentős különbséggel a hét ajánlott gumitól, öt modell az alsó mezőnyben végzett, ezek között van olyan típus, amit nem ajánlott vásárlásra az ADAC.

Winrun Winter-max A1 WR22 Ez a gumi a teszt utolsó helyezettje. Első ránézésre megfelelő téli guminak tűnik: téli és száraz útfelületeken jó értékelést kapott az ADAC tesztelőitől. Azonban nedves úton a tapadása rendkívül gyenge: kanyarban már korán alul- vagy túlkormányzottság lép fel, ami a vezető számára kiszámíthatatlan reakciókat eredményez. A legaggasztóbb, hogy a tesztautó nedves úton, 80 km/h-ról történő fékezéskor a Winrun gumival még mindig 30 km/h-val halad, miközben a Goodyear és a Pirelli gumik már rég megálltak. Ezért a gumit erősen lepontozták: 5,5, azaz „hiányos” minősítést kapott.

Bár nedves úton jó fékezési teljesítményt nyújt, a száraz úton mutatott gyenge viselkedése miatt nem ajánlott, és a teszt utolsó előtti helyére került. A száraz úton tapasztalt gyenge precizitás és visszajelzés miatt a vezetőnek gyakran kell korrigálnia a kormányzást, hogy egyenletes íven tudja tartani az autót. Pedig havas úton (1,7-es értékelés) valóban jó téli tulajdonságokkal rendelkezik. Vredestein Wintrac Hasonlóan kiegyensúlyozatlan: havas úton jó teljesítményt nyújt, de szárazon gyengén muzsikál.

Más tesztelő, hasonló eredmények

Ebben a méretben idén az Auto Bild is közzétette eredményeit. Első körben 53 különféle márkával indítottak, de ezekből gyorsan szelektáltak. Minden abroncs fékútját nedves úton mérték meg, és az eredmények alapján 20 modellt azonnal kidobtak a túlságosan hosszú fékút miatt. A fennmaradó 33 modellnél tovább vizsgálták a fékhatást havas útfelületen is. Az összesített fékértékek alapján a legjobb 20 gumi jutott tovább a teljes tesztre.

A részletes teszt során megvizsgálták, hogyan viselkednek ezek az abroncsok nedves, havas és száraz útfelületen, valamint azt is, hogyan hatnak a jármű üzemeltetési költségeire. A győztes náluk is azonos, mint az ADAC tesztjén, a Continental WinterContact TS 870.

Ez az abroncs kiemelkedő teljesítményt nyújtott minden havas teszt során. Kiváló tapadás, rövid fékút, nagyon jó kezelhetőség és magas szintű teljesítmény jellemezte a szlalompályákon is, ahol magabiztosan utasította maga mögé a versenytársakat.

A tesztgyőztes azonban nemcsak havas útfelületen bizonyított. Száraz és nedves úton is megbízható teljesítményt, rövid fékutat és magas biztonsági tartalékokat nyújtott. Ezen kívül a Continental WinterContact TS 870 abroncs különösen hosszú élettartammal és nagyon alacsony gördülési ellenállással tűnik ki. A Goodyear náluk a második helyre futott be, a harmadik viszont a Semperit Speed-Grip 5 lett, ami pont a Continental egyik almárkája.

Náluk a Kumho WinterCraft WP52, a GT Radial WinterPro2, és a Barum Polaris 5 zárta a sort, ezek végeztek a 14-16. helyeken az Autobild mérése szerint, mivel a rosszul fékező darabok eleve nem kaptak értékelésít, így ezek jelentik a közepes teljesítményű, még elfogadható szintet a német lap szerint.

Az ADAC alapos mérésének kritériumai A szövegben és a táblázatban szereplő fő kritériumok többsége eleve több részeredményből áll össze, mutatjuk, miket is vizsgál-mérlegel az ADAC, amíg eljutnak az összesített végeredményig. Alapvetően két fő szempont érvényesül: a menetbiztonság, ez a végeredmény 70%-a, míg a környezetterhelés 30%-kal szerepel. A menetbiztonság 70%-os „szelete” számos alszempontból áll össze, mutatjuk, melyek ezek: Száraz útfelület – súlyozás: 30%

– Viselkedés: az autó viselkedése normál körülmények között: egyenesfutás, kormányvisszajelzések stb. – súlyozás: 40%

– Biztonság: az autó viselkedése a határon – sávváltás, kanyarstabilitás stb. – súlyozás: 40%

– Fékteljesítmény: féktáv ABS működése mellett 100 km/óráról 1 km/órára – súlyozás 20% Nedves útfelület – súlyozás: 40%

– Fékteljesítmény: féktáv ABS működése mellett 80-ról 20 km/órás sebességre aszfalton és betonon – súlyozás: 30%

– Hosszirányú aquaplaning: gyorsítás 7 mm mély vízben, a jobb oldali kerekek szárazon, a bal oldaliak a vízben, az utóbbiak 15%-os megcsúszási pontját mérik – súlyozás 20%

– Átlós aquaplaning: fokozatos gyorsítás 65-ről 95 km/órára egy 200 m hosszú körpályán, 20 méteres vizes szakasszal, 5 mm mély vízzel; a vizes szakaszon a kerekek eltérő sebességét mérik – súlyozás: 10%

– Úttartás: 1900 méteres, kanyargós, teljes felületén vizes pályán való vezetés a lehető legnagyobb sebességgel, a köridőt és a tesztpilóták szubjektív benyomásait értékelik – súlyozás: 30%

– Úttartás kanyarban: a lehető leggyorsabb vezetés egy teljesen nedves körpályán, a köridőt értékelik – súlyozás: 10% Havas útfelület – súlyozás: 30%

– Fékteljesítmény: féktáv ABS-es lassítás mellett 30-ról 5 km/órára havas úton – súlyozás: 25%

– Elindulás: alacsony sebességről való gyorsítás havas úton, 10 és 60% közötti megcsúszási tartományban – súlyozás: 15%

– Úttartás: havas úton történő vezetés időméréssel és a tesztpilóták szubjektív benyomásainak értékelésével – súlyozás: 40%

– Viselkedés jeges útfelületen – súlyozás: 20% A környezetterhelés 30%-a az alábbiakból áll össze: Kopásállóság – súlyozás: 40%

– 15 ezer kilométeres konvojos menet azonos autókkal, váltott sofőrökkel, valamint 5 ezer kilométeres tesztpados futás; a profilmélység változását mérik; próbapados mérések: 5000 km megtételét szimulálják, 1250 km utáni kopásmérésekkel; az eredmények felszorzása az 1,6 mm-es törvényi határérték eléréséig megtehető távolságig. Gumikopás – súlyozás: 20%

– A kopadék tömege mg/km-ben az autó tonnnánkénti súlyára vetítve, garnitúránként Hatásfok – súlyozás: 20%

– Tömeg: az abroncsok tömegének hatása a lendületre gyorsítás közben; Fogyasztás: 2 kilométeres pályán, konstans 100 km/órás sebesség mellett elvégzett mérés (l/100 km) – súlyozás:50-50%. Zaj – súlyozás: 10%

– Beltéri zaj: 30 és 80 km/óra közötti, aszfalton és betonon leállított motorral történő futás a bent ülő két személy szubjektív benyomásai alapján – súlyozás: 50%

– Külső zaj: ISO-szabványok alapján végzett mérés a mérési ponton leállított motorral, 80 km/órával elguruló autón – súlyozás: 50% Fenntarthatóság – súlyozás: 10%

– Különböző környezetkímélő gyártási szabványoknak való megfelelés

A SUV-méretosztály eredményei

A 215/55 R17 méretű, javarészt szabadidőa-utókon használt gumik tesztjén a 16 vizsgált modell közül három kapott „jó” minősítést. Az ADAC szakemberei szerint három modell nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A Goodyear, a Dunlop és a Vredestein mind a biztonság, mind a környezetvédelmi értékelések terén jól szerepelt, és a ’jó’ osztályzattal egyértelműen ajánlott választások.

Teljes táblázat 215/55 R17 méret:

A mezőnyből hét modell „kielégítő” minősítést kapott. Az ADAC szerint ezek elfogadható alternatívát jelentenek, feltéve, hogy a vezető tisztában van az adott gumi erősségeivel és gyengeségeivel.

Három tesztelt gumi mindössze „elégséges” minősítést szerzett. A Viking, a Kumho és a Maxxis abroncsok ugyan jó futásteljesítménnyel rendelkeznek, de száraz úton jelentős hiányosságokat mutattak.

A téli gumik tárolása

Akár nyáriról váltunk téliekre, akár fordítva, fontos a lecserélt, hónapokra félretett abroncsok megfelelő tárolása, hiszen helytelenül raktározva eldeformálódhatnak, ami teljesítményromlást, sőt, balesetveszélyt is jelenthet.

Ha nem a gumisnál, hanem mi magunk tároljuk őket, akkor ha felnin vannak, lógatva vagy vízszintesen egymásra tornyozva, a sorrendet időnként váltogatva, ha pedig felni nélkül, akkor állítva, bizonyos időközönként – mondjuk havonta – egy kicsit elforgatva raktározzuk őket, amíg vissza nem kerülnek az autóra.

A cserék kapcsán talán mondanunk sem kell, hogy sosem szabad csak az egyik tengelyen használni téli (nyári) gumikat, cseréljük mind a négyet!

Különféle tesztek, hasonló eredmények Az ADAC és az Autobild mellett természetesen mások is végeztek téligumi-teszteket a 2024-es télre, alább – részletes ismertetés nélkül – mutatjuk a brit AutoExpress, valamint a Tyrereviews.com top 5-jeit. AutoExpress (205/55 R16 méret) 1. Continental WinterContact TS 870

2. Goodyear UltraGrip Performance 3

3. Hankook Winter I cept RS3

4. Pirelli Cinturato Winter 2

5. Vredestein Wintrac Tyrereviews.com (235/35 R19 méret) 1. Michelin Pilot Alpin 5

2. Pirelli P Zero Winter 2

3. Goodyear UltraGrip Performance 3

4. Hankook Winter i cept evo3

5. Continental WinterContact TS 870 P

