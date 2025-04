A közlekedéshez mindig is hozzá tartoztak sajnos a balesetek. Ilyen esetén a legfontosabb általános szabály, hogy ha van sérült, első dolgunk legyen a mentők értesítése és a sérült ellátása. Adott esetben ezt megelőzheti a helyszín bíztosítása, hogy megelőzzük a további sérüléseket. Akár külföldön, akár belföldön történik a baleset, nagyon fontos, hogy soha ne hagyjuk el a helyszínt! Főleg akkor ne, ha mi vagyunk a károkozók, mert ebben az esetben a helyszín elhagyása súlyos következményekkel járhat.

Ha nincs sérült, azonnal elkezdhetjük a helyszínt biztosítani, illetve dokumentálni. A karambol helyszínéről, környékéről és a károsult autó(k)ról is érdemes minél több fotót készíteni. A balesetben érintett másik járműről igyekezzünk minél több információt szerezni, így érdemes felírni a rendszámát, az autó típusát, és a másik sofőr adatait is kérjük el.

Jobb rendőrt hívni

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (KKt.) 7/A.§ szakasza kifejezetten előírja az információcserét a balesettel érintettek számára: egy baleset esetén kötelesek vagyunk a személyazonosságunkat hitelt érdemlően igazolni, lakcímünket és rendszámunkat, illetve a biztosítónk adatait közölni a másikkal. Külföldi autóval történt baleset esetén ez persze körülményes lehet, de a rendszámot és az autó tulajdonságait mindenképpen tudjuk rögzíteni.

Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó akkor is köteles a fent említett adatokat erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítóintézetének bejelenteni.

A cikk szerzője, dr. Janklovics Ádám ügyvéd komoly tapasztalattal rendelkezik közlekedési joggal kapcsolatos ügyekben. A Vezess partnereként közlekedőket érintő jogi témák szakértőjeként segít olvasóinknak. A sorozat többi részét ide kattintva olvashatod.

Ha a balesetben személyi sérülés történt, a rendőrség értesítése kötelező. Ha nem történt sérülés és csak anyagi kár keletkezett, a rendőri jelenlét nem kötelező, de külföldi rendszámú autó baleseti érintettsége esetén célszerű a rendőrséget értesíteni, hogy azonosítani lehessen a külföldi jármű adatait. A rendőri jelenlét azért is nagyon fontos, mert a balesetről készített jegyzőkönyv a későbbi kártérítési eljárások során kulcsfontosságú lehet, és megkönnyíti a biztosítókkal való ügyintézést.

Így jelentsük be a balesetet

Amennyiben rendelkezünk az egész EU-ban használatos kék-sárga baleseti bejelentővel (vagy E-kárbejelentő applikációval), annak segítségével mi magunk is tudjuk rögzíteni a baleset körülményeit, külföldi rendszámos autóval történt baleset esetére is alkalmazható. A MABISZ is ezt ajánlja az autósoknak.

Fontos, hogy a balesetről mielőbb értesítsük a biztosítónkat és ha tehetjük, akkor a balesetben érintett fél biztosítójánál is tegyünk bejelentést. Baleseti bejelentő hiányában mindenképp rögzíteni kell

a baleset időpontját és helyszínét,

az esetleges személyi sérülés, az anyagi kár és a tanúk pontos adatait (jegyezzük fel a tanúk kapcsolattartási adatait is),

a másik járművezető kapcsolattartási adatait (név, cím, telefonszám stb.),

a másik járművezető biztosítójának kapcsolattartási adatait (és kötvényszámát),

a másik jármű (és az esetleges pótkocsi) adatait (rendszám, felségjelzés, márka és típus),

a rendőrség kapcsolattartási adatait (ahol a balesetet bejelentették),

a baleset körülményeit.

Ha szerencsénk van, akkor az ütközésben érintett féllel sikerül megállapodni, ami a későbbiekben a kárrendezési folyamatot igencsak megkönnyíti. Sok esetben azonban nincs egyetértés a két fél között – ebben az esetben a két biztosító rendezi az esetleges vitát a rendőrségi jegyzőkönyv (ha van), a kárfelmérés, illetve egyéb információk alapján.

Ha a baleset másik résztvevője nem EU-s jármű, kissé bonyolódnak a dolgok. Ebben az esetben először írni kell a baleset helye szerinti EU-tagállam Gépjárműbiztosítási Szövetségének, hogy adja meg a másik autó biztosítójának úgynevezett levelezőpartnerét. Amennyiben a levelező ismert, a kárbejelentést célszerű ennél a társaságnál megtenni. Ha a levelező nem ismert, annak adatairól a MABISZ honlapjáról lehet tájékozódni. Ha a másik jármű bérautó, abban az esetben igyekezzünk felvenni a kapcsolatot a járművet kiadó szolgáltatóval is.

