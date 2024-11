Miután hamarosan lejár a szerződés a parkolási rendszer eddigi üzemeltetőjével, benne volt a pakliban, hogy ideiglenesen ingyenessé válhat a parkolás Budapest XII. kerületében. Kovács Gergely, a Hegyvidék frissen megválasztott polgármestere azonban az InfoRádiónak megerősítette, hogy még azelőtt sikerül új megállapodást kötni, hogy lejárna a korábbi kontraktus. „Bár ez rossz hír a lakóknak, valószínűleg nem lesz ingyenes a parkolás” – jegyezte meg.

Sőt: azt is kilátásba helyezte, hogy a lakásonkénti első és második autó parkolási díja is emelkedni fog, miután az előbbi esetében jelenleg csak a jelképes, 2000 forintos regisztrációs díjat kell fizetni. Az, hogy mekkora drágulás várható, még nem tudni, novemberben kerül napirendi pontra az emelés kérdése, amivel azt szeretnék elkerülni, hogy több ingyenes parkolási engedély legyen kiadva, mint ahány fizető parkolóhely van.

További fővárosi kerületekben, így a XII. mellett a XI. kerületben is olyan változásokra készülnek, amiknek az autósok aligha fognak örülni, ugyanis a kerület vezetése Albertfalván is bevezetné a fizetős parkolást, ahogyan a gazdagréti lakótelepen is változhat jövőre az eddigi rendszer.

A XIII. kerületben az első autó után járó díjmentesség szűnik meg, míg a III. kerületben Kaszásdűlővel bővül a fizetős övezetek köre, igaz, fizetni csak januártól kell majd. Ugyanígy Zuglóban, vagyis a XIV. kerületben is új parkolási rendelet léphet életbe, de ennek részletei még nem ismertek, a november 7-i képviselőtestületi ülésen fognak szavazni róla.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a VII. kerületben már döntöttek a lakossági várakozási engedélyek drágulásáról, aminek következtében az ott élőknek 17-szer annyit kell majd fizetniük, mint eddig. Náluk is rosszabbul járhatnak a zöld rendszámos autók tulajdonosai, akiket megfosztanának az ingyenparkolástól.