Már több mint 4000 cég pályázott elektromos járművek beszerzésére, így újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program, erről az Energiaügyi Minisztérium (EM) számolt be a szombati Facebook-bejegyzésében.

A tárca arról írt, hogy meghaladta a négyezret a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma, a benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személyautót és több mint 1100 kisteherautót vásárolhatnak kormányzati segítséggel a vállalkozások. A megítélt támogatások is szépen gyarapodnak: mintegy 3300 pályázat esetében született már kedvező döntés.

A leszerződött összegek a program 30 milliárd forintos keretösszegének több mint felét lefedik, a rendelkezésre álló teljes forrásmennyiség mintegy tizedét már ki is fizették a nyerteseknek.

A közelmúltban ráadásul a pályázatra jogosultak körét is bővítették: az októberi módosítás értelmében immáron a 2022-ben alapított cégek is igényelhetnek támogatást árbevételi kötöttség nélkül akkor is, ha korábbi kérelmüket valamilyen okból visszavonták. A program keretében 2025 tavaszáig ösztönzik arra a vállalatokat, hogy környezetbarát módon korszerűsítsék flottáikat.

Nem ez az egyetlen intézkedés, amivel a szakminisztérium az elektromobilitás terjedését segíti. Mint arról korábban a Vezess is beszámolt, 28 milliárd forintot fordítanak arra, hogy felszámolják a vidéki elektromos töltőhálózat fehér foltjait. Napokon belül elindul a kapcsolódó program, aminek révén a következő években több mint 100 töltőállomást telepíthetnek a fővároson kívül.