Több ponton is módosították a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent villanyautó-beszerzési pályázat feltételein, aminek eredményeként a támogatásra jogosultak köre is változott – olvasható az ezzel kapcsolatos felhívásban.

Összességében négy változást jelentettek be, ám ezek közül az első, miszerint változott a pályázat mögött álló lebonyolító szerv, aligha érinti az érdeklődőket. Az viszont annál inkább, hogy amíg korábban a 2021. december 31-e előtt alapított vállalkozások pályázhattak, mostantól akár az egy évvel később, 2022. december 31-ig létrehozott cégek is igényelhetik a támogatást – erre kapásból két pontban is kitértek.

A támogatási kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó passzusból kikerült az a kitétel, miszerint „benyújtott támogatási kérelem visszavonását követően újabb támogatási kérelem nem nyújtható be”, így csak az maradt benne, hogy újabb kérelmet azután lehet benyújtani, hogy az előzőt elutasították vagy visszavonták.

Azt a bekezdést pedig teljes egészében törölték, mely korábban kimondta, hogy abban az esetben nem ítélhető meg a támogatás, ha az igénylője által benyújtott kérelemben rögzített elszámolható költsége meghaladja a kérelem benyújtását megelőző legutolsó jóváhagyott, lezárt teljes üzleti éves beszámoló szerinti árbevételét, egyéni vállalkozó esetén pedig a bevételét.