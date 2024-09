A digitális jövőt kívánja egy ideális, emberközpontú megközelítéssel ötvözni, és mindezt a márka hetvenhat éves hagyományainak folytatásában elhelyezni a Lotus Theory.

Bizarr funkciókkal pakolták tele ezt a sportkocsit 1 /24 Fotó megosztása: 2 /24 Fotó megosztása: 3 /24 Fotó megosztása: 5 /24 Fotó megosztása: 6 /24 Fotó megosztása: 7 /24 Fotó megosztása: 9 /24 Fotó megosztása: 10 /24 Fotó megosztása: 11 /24 Fotó megosztása: 13 /24 Fotó megosztása: 14 /24 Fotó megosztása: 15 /24 Fotó megosztása: 17 /24 Fotó megosztása: 18 /24 Fotó megosztása: 19 /24 Fotó megosztása: 21 /24 Fotó megosztása: 22 /24 Fotó megosztása: 23 /24 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ennek alapeleme a Lotuswear névre keresztelt rendszer, amely egy speciális, robotizált szövetanyagon keresztül keresztül kommunikál a vezetővel és az utasokkal. A kormánykerékbe és az ülésekbe beépített, táguló elemek lüktetéssel, nyomással adnak át információt – például, hogy mikor és melyik iránybankell kanyarodni.

Nem a MotorSkins startup vállalattal közösen kifejlesztett, kommunikáló kárpit az autó egyetlen futurisztikus részlete. A fejtámaszokat például szénszálas kompozit anyagból, 3D nyomtatással hozta létre egy Carbon nevű cég; az ezekbe beültetett hangszórókat, ahogy az egész audiorendszert, a KEF szállítja.

Villanyautóról lévén szó, ennek a hangrendszenek nem csak a zenelejátszás a szerepe, hanem a vezetést kísérő, szintetikus menethangokat is ez állítja elő, illetve zajkioltó funkcióval is rendelkezik.

A kijelzők OLED technológiát alkalmaznak, a vezetőtámogató rendszerek lézeres, optikai, valamint rövid és hosszú távú radaros érzékelővel dolgoznak, az összes rendszer működését pedig NVIDIA Drive platformra épülő, központi számítógép fogja össze.

A lézertechnológia egyébként a felhasználói felületen is szerephez jut, például az irányjelzők visszajelző fényeit is ezzel oldották meg, de a fényszórók is lézeresek, méghozzá parányi (7 x 35 mm-es) lencséket alkalmazva. A rendszereket a Kyocera szállította.

Érdekes megoldás, hogy a futómű elemein piros és zöld fények jelzik, hogy fékezni vagy gyorsítani kell-e – mivel a vezetőülésből látszik a futómű, ez nem csak geg, hanem tényleges információt hordoz. Az 1960-as évek science-fiction élményét adja az a 3D rácsgrafika, amely térbeli pontháló segítségével tájékoztat gyorsulásról, a kanyarodásról, a fékezésről.

A Theory persze nem csak digitális funkciókból áll, hanem például rengeteg fenntartható éjs újrahasznosított anyagból is, az aprított szénszálas hulladéktól kezdve a cellulóz alapú üvegszálas kompozitokon át az újrahasznosított poliészter és gumianyagokig. A gyártásban használt alumínium és titán is újrahasznosításból származik.

Az autó bővelkedik aktív és passzív aerodinamikai megoldásokban. Elöl is találunk diffúzort, motorsportból származó, légellenállást csökkentő lemezekkel; a padlólemez speciális kialakítása egyrészt a felhajtóerőt csökkenti, másrészt aktívan hozzájárul a hűtéshez.

A villanymotort és az akkumulátoregységet teherviselő eleként építették be, így a vázszerkezet szerves részét képezik, ami csökkenti a tömeget. A hátsó szárnyat például közvetlenül a villanymotorral és a felfüggesztésre szerelték, ezért a leszorító erő egyenesen a futóművet préseli az aszfaltra. A lengéscsillapító és rugózó elemeket vízszintesen építették be, azokat húzórudak kötik a felfüggesztéshez.

Az ajtórendszer is új fejlesztés, amit a minél jobb helytakarékosság indokolt, így szűk helyen is használható a szárnyas ajtó.

A vezető elül, középen ül, két utasa balra és jobbra, félig mögötte. Az ülések az autó szerves részét képezik, így a kezelőszervek (kormány, pedálok) mozgathatók. A kormánymű elektronikus, így szabadon változtatható az áttétele, a rásegítés mértéke, a kormányérzet és minden egyéb paraméter.

Az abroncsokat a Pirelli fejlesztette az autóhoz, ahogy a Lotus többi új generációs, elektromos típusához is. A fékrendszert az AP Racing szállította.

Végső soron a hajtáslánc az egyetlen része az autónak, amiről az alapvető adatokon kívül semmit nem árult el a gyártó. Mindkét tengely hajtott, a maximális rendszerteljesítmény 100 lóerő, amivel nem egészen 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára a Theory. Ebben nyilván szerepet játszik, hogy a 70 kWh kapacitású akkumulátorral együtt is 1,6 tonna alatt marad a tömeg. Az elméleti végsebesség 320 km/óra. A hatótávolság 402 km.

A Lotus Theory tanulmányautót bemutató videókért kattints ide!