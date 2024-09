A villanyautók iránti kereslet globális csökkenése nem tett jót a Teslának. Különösen a tavaly még kiemelkedően népszerű Model Y visszaesése jelent problémát, ezért több hullámban tenné vonzóbbá középkategóriás crossoverét a gyártó.

Hatüléses Tesla érkezhet, de van egy kis bibi 1 /14 Fotó megosztása: 2 /14 Ide kerülne két különálló fotel Ide kerülne két különálló fotel Fotó megosztása: 3 /14 Íme, a Tesla Model Y harmadik üléssora. Kínában úgy fogalmaztak a kritikusok, hogy "egy kutya sem férne el itt." Íme, a Tesla Model Y harmadik üléssora. Kínában úgy fogalmaztak a kritikusok, hogy "egy kutya sem férne el itt." Fotó megosztása: 5 /14 Fotó megosztása: 6 /14 Fotó megosztása: 7 /14 Fotó megosztása: 9 /14 Fotó megosztása: 10 /14 Fotó megosztása: 11 /14 Fotó megosztása: 13 /14 Fotó megosztása: 14 /14 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Először is jön egy általános ráncfelvarrás. Az eredetileg 2024 végére tervezett facelift várhatóan átcsúszik 2025 elejére; a részletek nem ismertek.

Konkrétumokról a második hullám esetében sem beszélhetünk, hiszen hivatalosan még be sem jelentették, de belső informátoraira hivatkozva a Reuters arról számolt be, hogy Kínában hatüléses verziót fejlesztenek és fognak gyártani a Model Y-ból.

A középkategóriás szabadidőjármű jelenleg opcióként kérhető hétüléses kivitelben, bár az 5+2 pontosabban fedi a valóságot. Az új variánst így leginkább 4+2-esként definiálhatnánk – a lényeg mindenképpen a két különálló hátsó ülés lenne, ami egyébként nemcsak a második soron helyet foglalók számára tenné kényelmesebbé az utazást, hanem valamelyest a leghátsó sori lábteret is növelné, illetve megkönnyítené a beszállást oda.

Még ha a Tesla meg is erősíti a Reuters értesüléseit (amit eddig nem tett meg), akkor sem biztos, hogy a Kínában gyártandó, hatszemélyes Model Y exportra is készülne, így elképzelhető, hogy Európában nem is lesz elérhető az új fejlesztés.