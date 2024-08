Elkezdte előtérbe helyezni magát a Porsche Sonderwunsch programja: a közelmúltban egy egyedi fejlesztésű, egyetlen példányban legyártott 911 Speedsterrel vettek le bennünket a lábunkról, most pedig egy exkluzív szériát mutattak be. Ennek sem a rendelhető darabszámait, sem a vételárát nem ismertették, de tulajdonképpen mindegy is, mert az autót kizárólag a márka dél-koreai importőrén keresztül lehet megrendelni.

Egyetlen országban rendelhető csak ez az autó 1 /28 Fotó megosztása: 2 /28 Fotó megosztása: 3 /28 Fotó megosztása: 5 /28 Fotó megosztása: 6 /28 Fotó megosztása: 7 /28 Fotó megosztása: 9 /28 Fotó megosztása: 10 /28 Fotó megosztása: 11 /28 Fotó megosztása: 13 /28 Fotó megosztása: 14 /28 Fotó megosztása: 15 /28 Fotó megosztása: 17 /28 Fotó megosztása: 18 /28 Fotó megosztása: 19 /28 Fotó megosztása: 21 /28 Fotó megosztása: 22 /28 Fotó megosztása: 23 /28 Fotó megosztása: 25 /28 Fotó megosztása: 26 /28 Fotó megosztása: 27 /28 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az apropó, hogy tíz éve jelent meg hivatalosan a Porsche Dél-Koreában. A különleges kivitelű Taycan Turbo ötféle színben rendelhető, ezek közül a képeinken látható piros a legkülönlegesebb, lévén teljesen egyedi árnyalat.

Az autót egy koreai királyi pecsét díszíti – pontosabban valami, ami pont úgy néz ki, mint egy történelmi királyi pecsét, de valójában egy versenypálya rajzolatát, továbbá a Taycan nevet tartalmazza, utóbbit ősi koreai írásjelekkel. A grafikát kézzel valósítják meg a töltőnyíláson, de megjelenik a fejtámaszokon, valamint a bőr kulcstartón.

A hátsó légterelőn, a megvilágított küszöbbetéten, továbbá a műszerfalon és a kulcstartón Korea természeti és építészeti nevezetességei sorakoznak fel, Szöul toronyházaitól kezdve a tradicionális hanok épületeken át a Baekdu-daegan hegyvonulatig.

Az egyedi külső stílusjegyek sorát a küszöbök fölötti, színkódolt Porsche felirat, a 21 colos keréktárcsák, valamint a B oszlopok fekete emblémázása zárja.

Az utastérben a karosszériaszíntől függően kétféle (fekete vagy barna) kárpitozást kínálnak, az ülések középrészén színes sávok húzódnak, akárcsak a biztonsági öveken és a kormány felülső középpontján.

Az ajtópanelek, a műszerfal és a középkonzol kézzel kivitelezett, keresztöltéses dekort kap, a padlókonzoli tárolórekesz fedelét a Porsche Exclusive Manufaktur logója díszíti.

A 2024-es modellévi Porsche Taycan Turbo 650 kW (884 LE) csúcsteljesítményre képes, álló helyzetből 2,7 mp alatt gyorsul 100 km/órára.